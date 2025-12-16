Рейтинг@Mail.ru
США заявили о прогрессе по вопросу территорий с Украиной, пишет Politico
16.12.2025
США заявили о прогрессе по вопросу территорий с Украиной, пишет Politico
США заявили о прогрессе по вопросу территорий с Украиной, пишет Politico
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, politico, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Politico, Мирный план США по Украине
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В США заявляют о якобы достигнутом прогрессе по вопросу территорий в рамках обсуждений урегулирования на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
Портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника при этом ранее сообщал, что США по итогам переговоров с Украиной и Европой в Берлине не смогли добиться решения по вопросу территорий.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах в Берлине
14 декабря, 23:59
"У нас хорошее чувство относительно достигнутого прогресса, в том числе по территориям", - сказал американский чиновник.
Издание отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер могут обсудить вопрос с российской стороной после получения ответа Киева на предложения.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования украинского конфликта, заявил, что Украина потеряла территорию.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп доволен ходом переговоров по Украине, сообщили СМИ
Вчера, 19:23
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
США на переговорах с Украиной и ЕС не решили вопрос территорий, пишут СМИ
Вчера, 23:03
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинPoliticoМирный план США по Украине
 
 
