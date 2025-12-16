Замгендиректора "России сегодня" призвал расширять обмены между СМИ

Горностаев подчеркнул, что, выстраивая технологические и нормативные барьеры на пути западной дезинформации, России и Китаю важно становиться более открытыми по отношению друг к другу, делиться лучшими практиками в информационной, технологической и нормативной сферах.

"Мы открыты к информации наших братских китайских СМИ и уверены, что такую же открытость готовы демонстрировать и наши китайские коллеги", - сказал он, добавив, что "Россия сегодня" открыта к работе не только с центральными, но и региональными китайскими СМИ, как стратегическому взаимодействию, так и по отдельным проектам, важным для экономического и культурного сотрудничества регионов двух стран.