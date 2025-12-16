https://ria.ru/20251216/smi-2062284014.html
Замгендиректора "России сегодня" призвал расширять обмены между СМИ
Средствам массовой информации России и Китая необходимо уделять больше внимания информационным обменам и совместным проектам, заявил во вторник заместитель... РИА Новости, 16.12.2025
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Средствам массовой информации России и Китая необходимо уделять больше внимания информационным обменам и совместным проектам, заявил во вторник заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
В китайской столице 15-16 декабря проходит форум СМИ России
и Китая
, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия". Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 со стороны России.
"Подобно тому, как наши лидеры - по инициативе председателя Си Цзиньпина
- открыли безвизовый въезд для поездок наших граждан в Китай и Россию - нам, средствам массовой информации России и Китая необходимо больше уделять внимание информационным и кадровым обменам, совместным проектам", - сказал Горностаев
, выступая на сессии форума, посвященной теме нормативного регулирования и инноваций новых медиа России и Китая.
Горностаев подчеркнул, что, выстраивая технологические и нормативные барьеры на пути западной дезинформации, России и Китаю важно становиться более открытыми по отношению друг к другу, делиться лучшими практиками в информационной, технологической и нормативной сферах.
"Мы открыты к информации наших братских китайских СМИ и уверены, что такую же открытость готовы демонстрировать и наши китайские коллеги", - сказал он, добавив, что "Россия сегодня" открыта к работе не только с центральными, но и региональными китайскими СМИ, как стратегическому взаимодействию, так и по отдельным проектам, важным для экономического и культурного сотрудничества регионов двух стран.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке
. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.