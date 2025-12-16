Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге отменили угрозу БПЛА - РИА Новости, 16.12.2025
11:07 16.12.2025 (обновлено: 11:08 16.12.2025)
В Петербурге отменили угрозу БПЛА
В Петербурге отменили угрозу БПЛА
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Угроза БПЛА объявлялась в Петербурге во вторник утром, она была отменена, говорится в официальном канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга" на платформе Max.
В 09.08 мск в канале появилось сообщение об угрозе БПЛА в городе и возможных перебоях в работе мобильного интернета.
"Отмена угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении, опубликованном в 10.00 мск.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников
09:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
