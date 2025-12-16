Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Тема обеспечения технологического суверенитета РФ в области фарминдустрии и технологий здравоохранения заслуживает особого внимания, Совфед готов оказать практическую поддержку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для успешной работы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Особого внимания заслуживает тема обеспечения технологического суверенитета в области фарминдустрии и технологий здравоохранения. За последние годы вам удалось практически полностью устранить зависимость от импортного оборудования для служб крови, что очень важно", - сказала спикер СФ в ходе "Парламентского диалога" с участием главы агентства Вероники Скворцовой.
Большие усилия направлены на разработку отечественных препаратов для лечения орфанных (редких – ред.) заболеваний, отметила политик.
"И, безусловно, Вероника Игоревна, если необходимы дополнительные законодательные решения, чтобы создать более комфортные условия для этой работы, Совет Федерации готов оказать вам практическую поддержку", - подчеркнула парламентарий.
По ее словам, крайне актуальная тема – забота о репродуктивном здоровье граждан.