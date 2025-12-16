Рейтинг@Mail.ru
Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.12.2025
17:34 16.12.2025
Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко
Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко - РИА Новости, 16.12.2025
Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко
Тема обеспечения технологического суверенитета РФ в области фарминдустрии и технологий здравоохранения заслуживает особого внимания, Совфед готов оказать... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:34:00+03:00
2025-12-16T17:34:00+03:00
россия
валентина матвиенко
вероника скворцова
совет федерации рф
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
россия
россия, валентина матвиенко, вероника скворцова, совет федерации рф, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Валентина Матвиенко, Вероника Скворцова, Совет Федерации РФ, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Совфед готов поддержать ФМБА, заявила Матвиенко

Матвиенко: Совфед готов оказать практическую поддержку ФМБА

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Тема обеспечения технологического суверенитета РФ в области фарминдустрии и технологий здравоохранения заслуживает особого внимания, Совфед готов оказать практическую поддержку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для успешной работы, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Особого внимания заслуживает тема обеспечения технологического суверенитета в области фарминдустрии и технологий здравоохранения. За последние годы вам удалось практически полностью устранить зависимость от импортного оборудования для служб крови, что очень важно", - сказала спикер СФ в ходе "Парламентского диалога" с участием главы агентства Вероники Скворцовой.
Большие усилия направлены на разработку отечественных препаратов для лечения орфанных (редких – ред.) заболеваний, отметила политик.
"И, безусловно, Вероника Игоревна, если необходимы дополнительные законодательные решения, чтобы создать более комфортные условия для этой работы, Совет Федерации готов оказать вам практическую поддержку", - подчеркнула парламентарий.
По ее словам, крайне актуальная тема – забота о репродуктивном здоровье граждан.
"В регионах присутствия ФМБА вам удалось выстроить эффективную систему охраны репродуктивного здоровья. На мой взгляд, необходимо уделять такое же внимание и репродуктивному здоровью мужчин. Здесь есть, над чем поработать", - заключила Матвиенко.
РоссияВалентина МатвиенкоВероника СкворцоваСовет Федерации РФФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
