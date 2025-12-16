Рейтинг@Mail.ru
08:28 16.12.2025 (обновлено: 08:59 16.12.2025)
Россия заинтересована в открытии Русского Дома в Баку, заявил МИД
Россия заинтересована в открытии Русского Дома в Баку, заявил МИД
Россия заинтересована в открытии Русского Дома в Баку, заявил МИД

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек- РИА Новости. Российская сторона настроена на поиск развязок для скорейшего запуска работы Русского Дома в Баку, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Продолжим контакты по линии внешнеполитических ведомств России и Азербайджана по всей повестке дня наших отношений, включая гуманитарную составляющую", - сказал он. "Настроены на поиск взаимоприемлемых развязок для скорейшего запуска работы Русского дома в Баку, который вносил ощутимый вклад в дело упрочения связей между дружественными народами наших стран", - подчеркнул Калугин.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Российская сторона обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, необходимой для продолжения работы Русского дома в Баку.
