Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 16.12.2025 (обновлено: 06:08 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/rossija-2062263828.html
Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой
Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой - РИА Новости, 16.12.2025
Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой
Москва отслеживает изменения в тарифной политике Мексики, будет принимать решения исходя из защиты своих национальных экономических интересов, заявили... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:58:00+03:00
2025-12-16T06:08:00+03:00
в мире
мексика
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965143998_0:123:2799:1697_1920x0_80_0_0_58dc80e538fa01c803e9fa0e33a3cb0c.jpg
https://ria.ru/20250911/poshliny-2041329224.html
мексика
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965143998_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d807756b438d1d41d7c95d5b8704bf5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, россия, китай
В мире, Мексика, Россия, Китай
Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой

"Известия": Россия ответит на возможное повышение тарифов Мексикой

© iStock.com / stockcamНациональный дворец, Мексика
Национальный дворец, Мексика - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© iStock.com / stockcam
Национальный дворец, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва отслеживает изменения в тарифной политике Мексики, будет принимать решения исходя из защиты своих национальных экономических интересов, заявили "Известиям" в посольстве России в Мексике.
"Российская сторона внимательно отслеживает изменения в тарифной политике Мексики. Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств. При этом Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной", — сообщили в дипмиссии.
Ранее палата депутатов Мексики одобрила проект реформы закона о налогах на импорт и экспорт, который предусматривает корректировку почти 1,5 тысяч пошлин в 17 секторах промышленности и затрагивает импорт из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. Согласно проекту, ставки пошлин будут повышены с прежних 5-25% до 20-35%, причем ставка в 35% станет доминирующей. Ряд товаров будет обложен пошлинами по максимальной ставке до 50%.
Члены почетного караула с флагом Мексики - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Мексика подтвердила увеличение пошлин на товары из России и Китая
11 сентября, 23:58
 
В миреМексикаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала