Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва отслеживает изменения в тарифной политике Мексики, будет принимать решения исходя из защиты своих национальных экономических интересов, заявили "Известиям" в посольстве России в Мексике.
"Российская сторона внимательно отслеживает изменения в тарифной политике Мексики. Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств. При этом Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной", — сообщили в дипмиссии.
Ранее палата депутатов Мексики одобрила проект реформы закона о налогах на импорт и экспорт, который предусматривает корректировку почти 1,5 тысяч пошлин в 17 секторах промышленности и затрагивает импорт из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и других стран. Согласно проекту, ставки пошлин будут повышены с прежних 5-25% до 20-35%, причем ставка в 35% станет доминирующей. Ряд товаров будет обложен пошлинами по максимальной ставке до 50%.
