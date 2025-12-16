Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 16.12.2025 (обновлено: 12:51 16.12.2025)
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами
ленинградская область
смоленская область
брянская область
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами

Боевое дежурство экипажа ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ПВО сбила 28 украинских БПЛА в Брянской, Ленинградской, Калужской, Смоленской областях и два - над территорией Московского региона, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Шестнадцатого декабря текущего года в период с 08.00 до 12.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть БПЛА - над территорией Ленинградской области, два БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, один БПЛА - над территорией Калужской области и один БПЛА - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
