Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 16.12.2025
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов над российскими регионами
ПВО сбила 28 украинских БПЛА в Брянской, Ленинградской, Калужской, Смоленской областях и два - над территорией Московского региона, сообщило журналистам... РИА Новости, 16.12.2025
