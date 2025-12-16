Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 16.12.2025 (обновлено: 09:18 16.12.2025)
ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью
ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью - РИА Новости, 16.12.2025
ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью
Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
киришский район
ленинградская область
александр дрозденко
россия
вооруженные силы украины
киришский район
ленинградская область
россия
ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью

ПВО уничтожила беспилотник над Киришским районом Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"По предварительным данным, БПЛА уничтожен над Киришским районом Ленобласти", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны, ночью над российскими регионами удалось поразить 83 украинских дрона, из них 64 пришлись на Брянскую область.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
