ПВО уничтожила беспилотник над Ленинградской областью
Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2025
