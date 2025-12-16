На прямую линию с Путиным поступило более полутора миллиона обращений

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным превысило 1,5 миллиона, данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений, с ними ознакомился корреспондент РИА Новости.
«
"Всего обращений 1 520428", - говорится в данных нейросети.
Также, согласно имеющимся данным, женщины обращаются чаще, чем мужчины - 66% против 34%. Каждое второе обращение (52%) поступает от граждан старше 56 лет, четверть (24%) - в возрасте от 36 до 55 лет, 14% - от 18 до 35 лет, 10% вопросов направили россияне до 18 лет.
Ранее сообщалось, что по числу обращений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а самым популярным способом задать вопрос президенту является телефонный звонок.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.