В Приамурье мать, истязавшая детей, получила условный срок

По данным следствия, с января по апрель Азимова из-за ревности и личных конфликтов с мужем систематически била, трясла и душила своих сыновей 2022 и 2024 годов рождения. Всё это сопровождалось криками и нецензурной бранью. Женщина снимала происходящее на камеру смартфона и отправляла эти видеозаписи мужу, который находился на заработках в другом городе. Как пояснила сама подсудимая, она хотела причинить душевные страдания супругу, чтобы добиться его реакции. После получения очередных видео отец детей обратился в полицию, их в тот же день изъяли из семьи. Мать признала вину, раскаялась и содействовала расследованию.