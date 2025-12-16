Рейтинг@Mail.ru
10:30 16.12.2025
В Приамурье мать, истязавшая детей, получила условный срок
В Приамурье мать, истязавшая детей, получила условный срок
Суд в Приамурье приговорил к четырем годам лишения свободы условно и назначил штраф матери, которая истязала своих детей и отправляла видео их отцу, объясняя... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье мать, истязавшая детей, получила условный срок

В Приамурье мать, истязавшая детей ради реакции их отца, получила условный срок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 дек – РИА Новости. Суд в Приамурье приговорил к четырем годам лишения свободы условно и назначил штраф матери, которая истязала своих детей и отправляла видео их отцу, объясняя это тем, что хотела причинить ему душевные страдания и добиться его реакции, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
По данным следствия, с января по апрель Азимова из-за ревности и личных конфликтов с мужем систематически била, трясла и душила своих сыновей 2022 и 2024 годов рождения. Всё это сопровождалось криками и нецензурной бранью. Женщина снимала происходящее на камеру смартфона и отправляла эти видеозаписи мужу, который находился на заработках в другом городе. Как пояснила сама подсудимая, она хотела причинить душевные страдания супругу, чтобы добиться его реакции. После получения очередных видео отец детей обратился в полицию, их в тот же день изъяли из семьи. Мать признала вину, раскаялась и содействовала расследованию.
"Благовещенский районный суд рассмотрел уголовное дело Азимовой Е.Н, несудимой, истязавшей двух несовершеннолетних, находящихся заранее для неё в беспомощном состоянии, кроме того, ненадлежаще исполнявшей обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединяя его с жестоким обращением (пункты "а, г" части 2 статьи 117, статья 156 УК РФ). Суд признал Азимову виновной в совершении преступлений и по их совокупности приговорил к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 40 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.
Азимова находилась под стражей, поэтому штраф был уменьшен до 10 тысяч рублей, испытательный срок составит три года, уточнили в суде региона.
ПроисшествияАмурская областьРоссия
 
 
