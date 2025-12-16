Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом

КОСТРОМА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в зону специальной военной операции, где поздравил бойцов с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Сообщается, что Сергей Ситников регулярно лично посещает военнослужащих - костромичей в зоне специальной военной операции, общается с командованием и составом соединений, где проходят службу костромичи. Во взаимодействии с благотворительными фондами и общественными активистами в полки направляются дополнительное снаряжение, оборудование, материалы, технические средства.

Традицией стали и предновогодние выезды губернатора в зону проведения специальной военной операции. Рабочую командировку глава региона начал с десантных полков. Губернатор на встрече с бойцами рассказал - куда бы он не приехал - в дома культуры, библиотеки - молодежь и люди старшего возраста плетут сети, вяжут носки, изготавливают свечи и сухие души. Он рассказал, что сотрудницы фонда социального страхования, узнав случайно о командировке, попросили главу региона передать новогоднюю посылку разведчикам и карту памяти, на которой записана песня женщин, специально посвященная десантникам.

« "Это показывает, насколько люди душевно, с открытым сердцем относятся к вам, ждут вас, чтобы вы возвращались как можно быстрее, без сомнения, конечно, выполнив все задачи", - обратился Ситников к десантникам.

Десантники поблагодарили главу региона за поддержку и подарили Ситникову нашивку с позывным "Батя". Этот позывной уже прочно закрепился за костромским губернатором среди участников спецоперации.

Ситников поздравил десантников с наступающим Новым годом и пожелал скорейшего возвращения домой.