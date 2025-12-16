Рейтинг@Mail.ru
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом - РИА Новости, 16.12.2025
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
21:48 16.12.2025
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом - РИА Новости, 16.12.2025
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом
Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в зону специальной военной операции, где поздравил бойцов с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.12.2025
общество, костромская область, сергей ситников, сво
Костромская область, Общество, Костромская область, Сергей Ситников, СВО
Костромской губернатор поздравил бойцов СВО на передовой с Новым годом

Ситников выехал в зону СВО, где поздравил бойцов с наступающим Новым годом

Губернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников. Архивное фото
КОСТРОМА, 16 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в зону специальной военной операции, где поздравил бойцов с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба обладминистрации.
Сообщается, что Сергей Ситников регулярно лично посещает военнослужащих - костромичей в зоне специальной военной операции, общается с командованием и составом соединений, где проходят службу костромичи. Во взаимодействии с благотворительными фондами и общественными активистами в полки направляются дополнительное снаряжение, оборудование, материалы, технические средства.
Традицией стали и предновогодние выезды губернатора в зону проведения специальной военной операции. Рабочую командировку глава региона начал с десантных полков. Губернатор на встрече с бойцами рассказал - куда бы он не приехал - в дома культуры, библиотеки - молодежь и люди старшего возраста плетут сети, вяжут носки, изготавливают свечи и сухие души. Он рассказал, что сотрудницы фонда социального страхования, узнав случайно о командировке, попросили главу региона передать новогоднюю посылку разведчикам и карту памяти, на которой записана песня женщин, специально посвященная десантникам.
«
"Это показывает, насколько люди душевно, с открытым сердцем относятся к вам, ждут вас, чтобы вы возвращались как можно быстрее, без сомнения, конечно, выполнив все задачи", - обратился Ситников к десантникам.
Десантники поблагодарили главу региона за поддержку и подарили Ситникову нашивку с позывным "Батя". Этот позывной уже прочно закрепился за костромским губернатором среди участников спецоперации.
Ситников поздравил десантников с наступающим Новым годом и пожелал скорейшего возвращения домой.
"Ребята, берегите себя, не забывайте про родных и близких, которые вас ждут, которые каждый день молятся за то, чтобы вы остались живы, чтобы были здоровы. И спасибо вам огромное от всех гражданских за ту огромную боевую работу, которую вы делаете. Доброго здоровья и с наступающим Новолетием", - обратился к десантникам глава региона.
 
Костромская областьОбществоКостромская областьСергей СитниковСВО
 
 
