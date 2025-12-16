Рейтинг@Mail.ru
Польша не будет участвовать в возможной миссии на Украине, заявил Туск
01:15 16.12.2025 (обновлено: 01:25 16.12.2025)
Польша не будет участвовать в возможной миссии на Украине, заявил Туск
в мире, польша, украина, берлин (город), дональд туск, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, стив уиткофф, джаред кушнер, россия
В мире, Польша, Украина, Берлин (город), Дональд Туск, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Россия
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Польша не будет принимать участие в возможных многонациональных силах на Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, возвращаясь с переговоров в Берлине.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, следует из документа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лидеры ЕС предложили отправить на Украину многонациональные силы
00:21
"Это наше автономное решение. Польша сама принимает решение куда посылает солдат, а куда не посылает. Это не исходит из отсутствия у нас решимости или отсутствия смелости. Польша имеет другое задание. Мы должны защищать восточный фланг НАТО", - сказал Туск, выступление которого транслирует канцелярия премьера.
При этом он отметил, что Польша может взять на себя роль логистического хаба для такого контингента.
"Польша будет ключевым хабом - не только Ясенка (ближайший к Украине аэропорт возле города Жешув – ред.), а также наши порты и вся логистика. Если гарантии для Украины будут иметь место, то Польша силой обстоятельств будет в этом участвовать логистически", - сказал Туск.
Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не высказывала своего согласия на присутствие на Украине многонациональных сил.
"Пока нет ни одного сигнала из Москвы, что Россия согласилась бы на присутствие английских, французских, НАТОвских, американских войск как гарантии безопасности. Так что до соглашения еще длинная дорога. В этом нет сомнений", - сказал Туск. "Я видел слишком много шагов вперед, которые потом где-то останавливались", - заключил он.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Польше назвали единственное оружие, которое могут подарить Украине
4 декабря, 17:24
 
В миреПольшаУкраинаБерлин (город)Дональд ТускЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТОСтив УиткоффДжаред КушнерРоссия
 
 
