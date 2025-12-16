Польша не будет участвовать в возможной миссии на Украине, заявил Туск

При этом он отметил, что Польша может взять на себя роль логистического хаба для такого контингента.

"Польша будет ключевым хабом - не только Ясенка (ближайший к Украине аэропорт возле города Жешув – ред.), а также наши порты и вся логистика. Если гарантии для Украины будут иметь место, то Польша силой обстоятельств будет в этом участвовать логистически", - сказал Туск.