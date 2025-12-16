https://ria.ru/20251216/pmef-2062372920.html
Участникам ПМЭФ-2026 упростят процедуру получения виз
Участникам ПМЭФ-2026 упростят процедуру получения виз - РИА Новости, 16.12.2025
Участникам ПМЭФ-2026 упростят процедуру получения виз
МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников ПМЭФ-2026 для обеспечения широкого международного участия, сообщает Фонд... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:49:00+03:00
2025-12-16T13:49:00+03:00
2025-12-16T13:55:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
антон кобяков
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023155015_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_00d7ac1270dcc870a110f20728002303.jpg
https://ria.ru/20251210/pmef-2061091124.html
https://ria.ru/20251210/pmef-2061087097.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023155015_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_ebb4538aa706ab6635adf3926c144611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, антон кобяков, фонд "росконгресс"
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс"
Участникам ПМЭФ-2026 упростят процедуру получения виз
Росконгресс: МИД упростит процедуру получения виз для участников ПМЭФ-2026
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников ПМЭФ-2026 для обеспечения широкого международного участия, сообщает
Фонд "Росконгресс" по итогам прошедшего в Москве заседания оргкомитета форума.
Заседание провел советник президента РФ
, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков
. Участие приняли представители федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития, общественных и деловых объединений, а также экспертного сообщества.
"Для обеспечения широкого международного участия министерству иностранных дел Российской Федерации поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума, а также содействовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных государств", - говорится в релизе.
Как отмечается, вопросы международного продвижения и участия в ПМЭФ-2026 стали отдельным направлением обсуждения. За рубежом реализуется комплексная программа презентации форума: в ходе выездных сессий ПМЭФ и международных бизнес-форумов проводятся встречи с представителями делового сообщества и обсуждаются актуальные для многих стран вопросы.
В ходе заседания оргкомитета форума были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к его проведению в 2026 году, структура деловой программы, а также приоритетные направления развития форума с учетом актуальной международной и экономической повестки.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге
.