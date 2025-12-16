Рейтинг@Mail.ru
13:49 16.12.2025 (обновлено: 13:55 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/pmef-2062372920.html
Участникам ПМЭФ-2026 упростят процедуру получения виз
МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников ПМЭФ-2026 для обеспечения широкого международного участия, сообщает Фонд... РИА Новости, 16.12.2025
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Фонд "Росконгресс"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников ПМЭФ-2026 для обеспечения широкого международного участия, сообщает Фонд "Росконгресс" по итогам прошедшего в Москве заседания оргкомитета форума.
Заседание провел советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Участие приняли представители федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития, общественных и деловых объединений, а также экспертного сообщества.
ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Западные компании проявляют большой интерес к ПМЭФ-2026
10 декабря, 13:02
"Для обеспечения широкого международного участия министерству иностранных дел Российской Федерации поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума, а также содействовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных государств", - говорится в релизе.
Как отмечается, вопросы международного продвижения и участия в ПМЭФ-2026 стали отдельным направлением обсуждения. За рубежом реализуется комплексная программа презентации форума: в ходе выездных сессий ПМЭФ и международных бизнес-форумов проводятся встречи с представителями делового сообщества и обсуждаются актуальные для многих стран вопросы.
В ходе заседания оргкомитета форума были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к его проведению в 2026 году, структура деловой программы, а также приоритетные направления развития форума с учетом актуальной международной и экономической повестки.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Предварительные данные по составу участников ПМЭФ-2026 ожидаются в марте
