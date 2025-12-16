Участникам ПМЭФ-2026 упростят процедуру получения виз

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников ПМЭФ-2026 для обеспечения широкого международного участия, МИД РФ поручено упростить процедуру получения российских виз для участников ПМЭФ-2026 для обеспечения широкого международного участия, сообщает Фонд "Росконгресс" по итогам прошедшего в Москве заседания оргкомитета форума.

Заседание провел советник президента РФ , ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков . Участие приняли представители федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития, общественных и деловых объединений, а также экспертного сообщества.

"Для обеспечения широкого международного участия министерству иностранных дел Российской Федерации поручено упростить процедуру получения российских виз для участников форума, а также содействовать привлечению официальных лиц и представителей деловых кругов зарубежных государств", - говорится в релизе.

Как отмечается, вопросы международного продвижения и участия в ПМЭФ-2026 стали отдельным направлением обсуждения. За рубежом реализуется комплексная программа презентации форума: в ходе выездных сессий ПМЭФ и международных бизнес-форумов проводятся встречи с представителями делового сообщества и обсуждаются актуальные для многих стран вопросы.

В ходе заседания оргкомитета форума были рассмотрены ключевые вопросы подготовки к его проведению в 2026 году, структура деловой программы, а также приоритетные направления развития форума с учетом актуальной международной и экономической повестки.