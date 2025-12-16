https://ria.ru/20251216/peterburzhtsy-2062381156.html
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом - РИА Новости, 16.12.2025
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом
Петербуржцев предупредили о перебоях в работе мобильного интернета, а также понижении скорости передачи данных в некоторых районах города. РИА Новости, 16.12.2025
санкт-петербург
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом
Жителей Петербурга предупредили о перебоях в работе мобильного интернета