Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Петербуржцев предупредили о перебоях в работе мобильного интернета, а также понижении скорости передачи данных в некоторых районах города.

В канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга" на платформе Max в 09.08 мск появилось сообщение об угрозе БПЛА в городе и возможных перебоях в работе мобильного интернета. В 10.00 мск в канале появилась информация об отмене угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга.