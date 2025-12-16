Рейтинг@Mail.ru
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/peterburzhtsy-2062381156.html
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом - РИА Новости, 16.12.2025
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом
Петербуржцев предупредили о перебоях в работе мобильного интернета, а также понижении скорости передачи данных в некоторых районах города. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:18:00+03:00
2025-12-16T14:18:00+03:00
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
https://ria.ru/20251216/bespilotnik-2062292727.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Жителей Петербурга предупредили о перебоях с интернетом

Жителей Петербурга предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Петербуржцев предупредили о перебоях в работе мобильного интернета, а также понижении скорости передачи данных в некоторых районах города.
«
"Утром в Санкт-Петербурге была объявлена угроза БПЛА, поэтому возможны перебои с мобильным интернетом. В некоторых районах города скорость передачи мобильных данных может быть снижена до 2G. Сейчас опасность, по информации МЧС, уже отменена, однако перебои с интернетом еще некоторое время сохранятся", - сообщил комитет по информатизации и связи Петербурга в мессенджере Mах.
Добавляется, что решения о временном ограничении мобильной связи принимаются силовыми структурами, исходя из оперативной обстановки.
В канале "Оповещение населения Санкт-Петербурга" на платформе Max в 09.08 мск появилось сообщение об угрозе БПЛА в городе и возможных перебоях в работе мобильного интернета. В 10.00 мск в канале появилась информация об отмене угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников
09:37
 
Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала