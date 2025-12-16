https://ria.ru/20251216/peterburg-2062391218.html
В Петербурге завели уголовное дело после ЧП в школе 15 декабря
В Петербурге завели уголовное дело после ЧП в школе 15 декабря - РИА Новости, 16.12.2025
В Петербурге завели уголовное дело после ЧП в школе 15 декабря
Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в связи с ЧП в школе Санкт-Петербурга 15 декабря, задержана сотрудник охранного предприятия, сообщается в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:54:00+03:00
2025-12-16T14:54:00+03:00
2025-12-16T15:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:251:1440:1061_1920x0_80_0_0_e381ae6b5c76165ab7ccf573af2155f0.jpg
https://ria.ru/20251216/kriminal-2062382059.html
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:116:1440:1196_1920x0_80_0_0_1b3573dd59baa392cb8d6e222976f6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия, красногвардейский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Красногвардейский район
В Петербурге завели уголовное дело после ЧП в школе 15 декабря
Сотрудница охранного предприятия задержана по делу о ЧП в школе в Петербурге
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в связи с ЧП в школе Санкт-Петербурга 15 декабря, задержана сотрудник охранного предприятия, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по городу.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга
девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в указном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 декабря ученик школы в Санкт-Петербурге пронес нож и ударил им учительницу. Подчеркивается, что потерпевшей оказана своевременная помощь.
"Предварительно установлено, что на входе в здание школы, несмотря на срабатывание рамки металлоискателей, охранник не предприняла мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление", - добавили в СК
.
В настоящее время работника охранного предприятия доставили в следственный отдел для дачи показаний, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.