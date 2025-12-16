© Кадр видео из соцсетей Машины скорой помощи у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В Петербурге завели уголовное дело после ЧП в школе 15 декабря

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено в связи с ЧП в школе Санкт-Петербурга 15 декабря, задержана сотрудник охранного предприятия, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по городу.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в указном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 декабря ученик школы в Санкт-Петербурге пронес нож и ударил им учительницу. Подчеркивается, что потерпевшей оказана своевременная помощь.

"Предварительно установлено, что на входе в здание школы, несмотря на срабатывание рамки металлоискателей, охранник не предприняла мер для досмотра школьника, который впоследствии совершил преступление", - добавили в СК