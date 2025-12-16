https://ria.ru/20251216/opasnost-2062301639.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отмене воздушной опасности в регионе. РИА Новости, 16.12.2025
На территории Ленинградской области отменили воздушную опасность