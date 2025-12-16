В Днепропетровской области мобилизованный покончил с собой

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Мобилизованный покончил с собой в здании военкомата в Днепропетровской области Украины, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua".
Как сообщила "Страна" в своем Telegram-канале, 55-летний мужчина покончил с собой в казарменном помещении военкомата в селе Широкое, расположенном недалеко от Кривого Рога в Днепропетровской области.
Деталей об обстоятельствах инцидента не сообщается.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.