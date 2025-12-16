https://ria.ru/20251216/mir-2062480609.html
Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, считает Туск
Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, считает Туск - РИА Новости, 16.12.2025
Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, считает Туск
Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам по итогам саммита восточного фланга НАТО. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T19:52:00+03:00
2025-12-16T19:52:00+03:00
2025-12-16T19:53:00+03:00
в мире
россия
украина
юрий ушаков
сша
дональд туск
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032129333_3:0:1816:1020_1920x0_80_0_0_951a3e80cf9fb9ba8b182d7c43d9b5b7.jpg
https://ria.ru/20251216/wp-2062475530.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062401560.html
https://ria.ru/20251216/tusk-2062260487.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032129333_371:0:1731:1020_1920x0_80_0_0_1df2ce8d1825f41b5245a9084c07067c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, юрий ушаков, сша, дональд туск, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, мирный план сша по украине, нато
В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков, США, Дональд Туск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Мирный план США по Украине, НАТО
Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, считает Туск
Туск: гарантии США Киеву звучали многообещающе, но говорить об этом рано
ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам по итогам саммита восточного фланга НАТО.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
"Я думаю, что слишком рано что-либо говорить на тему возможных американских гарантий. Они звучали очень многообещающе, но было бы перебором, если бы я сказал про конкретные подробности", - сказал Туск, выступление которого транслировало Польское телевидение.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.