Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, считает Туск

ВАРШАВА, 16 дек – РИА Новости. Говорить о гарантиях США Украине слишком рано, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам по итогам саммита восточного фланга НАТО.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.

"Я думаю, что слишком рано что-либо говорить на тему возможных американских гарантий. Они звучали очень многообещающе, но было бы перебором, если бы я сказал про конкретные подробности", - сказал Туск, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.