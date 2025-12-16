https://ria.ru/20251216/mid-2062312856.html
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку - РИА Новости, 16.12.2025
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку
Освобождение арестованных в Баку 11 россиян является безусловным приоритетом для российской стороны, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран...
16.12.2025
2025-12-16T10:57:00+03:00
2025-12-16T11:51:00+03:00
МИД назвал освобождение арестованных в Баку 11 россиян безусловным приоритетом
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Освобождение арестованных в Баку 11 россиян является безусловным приоритетом для российской стороны, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Безусловный приоритет для нас – скорейшее возвращение в Россию
11 наших граждан, арестованных этим летом в Азербайджане", - сказал он.
"Обсуждали в деталях эту тему в ходе политконсультаций в МИД Азербайджанской республики 9-10 декабря этого года", - добавил Калугин.
Ситуация с задержанными россиянами в Баку
также обсуждалась в конце ноября в ходе встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина
с послом Азербайджана
Рахманом Мустафаевым.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, они были арестованы на четыре месяца.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Позже Картавых и Белоусов вернулись в Москву
после освобождения из-под стражи.