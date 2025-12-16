Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку
10:57 16.12.2025 (обновлено: 11:51 16.12.2025)
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку - РИА Новости, 16.12.2025
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку
Освобождение арестованных в Баку 11 россиян является безусловным приоритетом для российской стороны, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
россия
баку
азербайджан
михаил галузин
дмитрий киселев
снг
https://ria.ru/20251121/mid-2056605408.html
россия
баку
азербайджан
в мире, россия, баку, азербайджан, михаил галузин, дмитрий киселев, снг
В мире, Россия, Баку, Азербайджан, Михаил Галузин, Дмитрий Киселев, СНГ
В МИД прокомментировали ситуацию с россиянами, арестованными в Баку

МИД назвал освобождение арестованных в Баку 11 россиян безусловным приоритетом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Освобождение арестованных в Баку 11 россиян является безусловным приоритетом для российской стороны, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Безусловный приоритет для нас – скорейшее возвращение в Россию 11 наших граждан, арестованных этим летом в Азербайджане", - сказал он.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Баку до сих пор не предоставил консульский доступ к арестованным россиянам
3 июля, 08:56
"Обсуждали в деталях эту тему в ходе политконсультаций в МИД Азербайджанской республики 9-10 декабря этого года", - добавил Калугин.
Ситуация с задержанными россиянами в Баку также обсуждалась в конце ноября в ходе встречи замглавы МИД РФ Михаила Галузина с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, они были арестованы на четыре месяца.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Позже Картавых и Белоусов вернулись в Москву после освобождения из-под стражи.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МИД выразил сожаление по поводу инцидента с дипмиссией Азербайджана в Киеве
21 ноября, 14:50
 
В миреРоссияБакуАзербайджанМихаил ГалузинДмитрий КиселевСНГ
 
 
