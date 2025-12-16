Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения

В ответ Скворцова выразила сенаторам признательность за законотворческую деятельность, которая служит прочной основой для укрепления российской государственности.

По ее словам, особое внимание уделяется здоровью работающих людей, имеющему важнейшее производственное и экономическое значение, но, кроме того, являющемуся залогом сохранения здоровья и благополучия остальных групп населения – детей и старшего поколения.