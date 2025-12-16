Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) – настоящий "спецназ" российского здравоохранения, агентство развивает специальную медицину, передовые медицинские технологии, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Федеральное медико-биологическое агентство – это настоящий "спецназ" российского здравоохранения, со своей богатой историей, с уникальным коллективом, с исключительными профессиональными компетенциями. Сегодня вы работаете в большинстве регионов страны. Развиваете специальную медицину, медицинскую науку, передовые медицинские технологии", - сказала спикер СФ в ходе "Парламентского диалога" с участием главы агентства Вероники Скворцовой.
По словам сенатора, на базе институтов ФМБА идёт разработка целого ряда вакцин нового поколения, в том числе против онкологических заболеваний.
"Недавно Министерство здравоохранения выдало разрешение на клиническое применение вакцины "Онкопе́пт". И мы искренне вам желаем, чтобы успешно прошли клинические испытания, чтобы вакцина появилась в нашем здравоохранении", - сказала Матвиенко.
В ответ Скворцова выразила сенаторам признательность за законотворческую деятельность, которая служит прочной основой для укрепления российской государственности.
"ФМБА благодарит Совет Федерации за совместную плодотворную работу и одобрение ряда важнейших инициатив, направленных на охрану здоровья граждан, качественное лекарственное обеспечение, развитие физической культуры и спорта, донорства и трансплантации костного мозга, на внедрение инновационных, в том числе персонализированных, лекарственных препаратов и биомедицинских продуктов. Только вместе мы можем эффективно решать поставленные перед нами задачи", - сказала глава агентства.
По ее словам, особое внимание уделяется здоровью работающих людей, имеющему важнейшее производственное и экономическое значение, но, кроме того, являющемуся залогом сохранения здоровья и благополучия остальных групп населения – детей и старшего поколения.