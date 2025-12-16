Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 16.12.2025 (обновлено: 22:47 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/matvienko-2062481844.html
Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения
Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения - РИА Новости, 16.12.2025
Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) – настоящий "спецназ" российского здравоохранения, агентство развивает специальную медицину, передовые... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:02:00+03:00
2025-12-16T22:47:00+03:00
здоровье - общество
валентина матвиенко
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg
https://ria.ru/20251130/fmba-2058678019.html
https://ria.ru/20251127/fmba-2058055267.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_4ccf90eea5347a262df16423d56d458a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, валентина матвиенко, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), совет федерации рф
Здоровье - Общество, Валентина Матвиенко, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала ФМБА спецназом российского здравоохранения

Матвиенко назвала ФМБА настоящим спецназом российского здравоохранения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) – настоящий "спецназ" российского здравоохранения, агентство развивает специальную медицину, передовые медицинские технологии, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Федеральное медико-биологическое агентство – это настоящий "спецназ" российского здравоохранения, со своей богатой историей, с уникальным коллективом, с исключительными профессиональными компетенциями. Сегодня вы работаете в большинстве регионов страны. Развиваете специальную медицину, медицинскую науку, передовые медицинские технологии", - сказала спикер СФ в ходе "Парламентского диалога" с участием главы агентства Вероники Скворцовой.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В ФМБА разработают вакцину против аллергии к пыльце амброзии
30 ноября, 03:55
По словам сенатора, на базе институтов ФМБА идёт разработка целого ряда вакцин нового поколения, в том числе против онкологических заболеваний.
"Недавно Министерство здравоохранения выдало разрешение на клиническое применение вакцины "Онкопе́пт". И мы искренне вам желаем, чтобы успешно прошли клинические испытания, чтобы вакцина появилась в нашем здравоохранении", - сказала Матвиенко.
В ответ Скворцова выразила сенаторам признательность за законотворческую деятельность, которая служит прочной основой для укрепления российской государственности.
"ФМБА благодарит Совет Федерации за совместную плодотворную работу и одобрение ряда важнейших инициатив, направленных на охрану здоровья граждан, качественное лекарственное обеспечение, развитие физической культуры и спорта, донорства и трансплантации костного мозга, на внедрение инновационных, в том числе персонализированных, лекарственных препаратов и биомедицинских продуктов. Только вместе мы можем эффективно решать поставленные перед нами задачи", - сказала глава агентства.
По ее словам, особое внимание уделяется здоровью работающих людей, имеющему важнейшее производственное и экономическое значение, но, кроме того, являющемуся залогом сохранения здоровья и благополучия остальных групп населения – детей и старшего поколения.
Федеральное медико-биологическое агентство - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ФМБА сообщило о завершении исследования вакцин от глиобластомы и меланомы
27 ноября, 15:14
 
Здоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала