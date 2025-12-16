Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 16.12.2025 (обновлено: 17:09 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/matvienko-2062435998.html
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом - РИА Новости, 16.12.2025
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом
Развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений является безусловным приоритетом, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:04:00+03:00
2025-12-16T17:09:00+03:00
общество
курская область
валентина матвиенко
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062211626.html
https://ria.ru/20251207/nko-2060393744.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, валентина матвиенко, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), совет федерации рф
Общество, Курская область, Валентина Матвиенко, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом

Матвиенко назвала развитие системы реабилитации ветеранов СВО приоритетом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений является безусловным приоритетом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня безусловный приоритет для нас – это развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений. И здесь ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - ред.) можно назвать одним из лидеров этой сферы", - сказала спикер СФ в ходе "Парламентского диалога" с участием главы агентства Вероники Скворцовой.
Учебное занятие в колледже - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Участники СВО получили право на бесплатное повторное обучение в колледжах
15 декабря, 18:38
Матвиенко также поблагодарила сотрудников ФМБА за помощь участникам спецоперации, жителям Курской области.
"Отдельно хотела бы поблагодарить вас и всех сотрудников ФМБА за помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции, жителям воссоединённых и приграничных регионов. Ваши хирурги, реаниматологи, мобильные бригады проявили огромное мужество, не раз рисковали собственной жизнью и стали настоящими ангелами-хранителями для тысяч людей", - отметила спикер.
По ее словам, во время вражеских атак на Курскую область проводилось большое количество операций в день, медицинскую помощь получало большое количество раненных.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Госдума утвердила закон о господдержке НКО, работающим с ветеранами СВО
7 декабря, 10:31
 
ОбществоКурская областьВалентина МатвиенкоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала