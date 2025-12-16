https://ria.ru/20251216/matvienko-2062435998.html
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом
Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений является безусловным приоритетом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня безусловный приоритет для нас – это развитие системы реабилитации и комплексного восстановления военнослужащих после ранений. И здесь ФМБА
(Федеральное медико-биологическое агентство - ред.) можно назвать одним из лидеров этой сферы", - сказала спикер СФ в ходе "Парламентского диалога" с участием главы агентства Вероники Скворцовой
.
Матвиенко
также поблагодарила сотрудников ФМБА за помощь участникам спецоперации, жителям Курской области
.
"Отдельно хотела бы поблагодарить вас и всех сотрудников ФМБА за помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции, жителям воссоединённых и приграничных регионов. Ваши хирурги, реаниматологи, мобильные бригады проявили огромное мужество, не раз рисковали собственной жизнью и стали настоящими ангелами-хранителями для тысяч людей", - отметила спикер.
По ее словам, во время вражеских атак на Курскую область проводилось большое количество операций в день, медицинскую помощь получало большое количество раненных.