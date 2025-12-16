Матвиенко назвала развитие системы реабилитации участников СВО приоритетом

"Отдельно хотела бы поблагодарить вас и всех сотрудников ФМБА за помощь, которую вы оказываете участникам специальной военной операции, жителям воссоединённых и приграничных регионов. Ваши хирурги, реаниматологи, мобильные бригады проявили огромное мужество, не раз рисковали собственной жизнью и стали настоящими ангелами-хранителями для тысяч людей", - отметила спикер.