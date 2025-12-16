МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семей.

"Если рассуждать по-государственному, то для гармоничного пространственного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из субъектов в столичные агломерации. К сожалению, такая тенденция отчётливо прослеживается. Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион", - сказала Матвиенко в ходе выступления на заседании Совета законодателей.

Председатель Совета Федерации также отметила, что право на льготу должны иметь право те, кто действительно нуждается в государственной поддержке. По ее словам, необходимо создать для этого самые справедливые условия.

"Эта программа потому и получила название "семейной", поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия для жизни семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки всё-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере", - добавила парламентарий.

Кроме того, политик напомнила об инициативе по введению дифференцированной ставки в зависимости от числа детей, чтобы стимулировать создание именно многодетных семей.