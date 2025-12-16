Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/matvienko-2062306333.html
Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания
Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания - РИА Новости, 16.12.2025
Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семей. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:39:00+03:00
2025-12-16T10:39:00+03:00
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002018448_0:4:800:454_1920x0_80_0_0_898a7b0c6698a284a3872cf27f1fa3da.jpg
https://ria.ru/20251023/matvienko--2050096552.html
https://realty.ria.ru/20251006/matvienko-2046602454.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002018448_64:0:775:533_1920x0_80_0_0_aaa1dda95caf970cf1d359c8ac34e080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания

Матвиенко выступила за приоритетную выдачу семейной ипотеки в регионе проживания

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанк Валентина Матвиенко
 Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания семей.
"Если рассуждать по-государственному, то для гармоничного пространственного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из субъектов в столичные агломерации. К сожалению, такая тенденция отчётливо прослеживается. Поэтому мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион", - сказала Матвиенко в ходе выступления на заседании Совета законодателей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Семейная ипотека превращается в столичную, заявила Матвиенко
23 октября, 15:14
Председатель Совета Федерации также отметила, что право на льготу должны иметь право те, кто действительно нуждается в государственной поддержке. По ее словам, необходимо создать для этого самые справедливые условия.
"Эта программа потому и получила название "семейной", поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия для жизни семей с детьми. Но надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки всё-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере", - добавила парламентарий.
Кроме того, политик напомнила об инициативе по введению дифференцированной ставки в зависимости от числа детей, чтобы стимулировать создание именно многодетных семей.
"Было немало случаев, когда граждане оформляли на себя сразу несколько ипотек по льготным ставкам. Это, во-первых, идёт в разрез с целями таких программ, а во-вторых, конечно же, дополнительно разгоняет цены на недвижимость", - констатировала Матвиенко.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко назвала цель льготной семейной ипотеки
6 октября, 12:09
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала