Более 150 квартир продали после дистанционных хищений с начала года

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более 150 квартир в 15 субъектах России были проданы после совершения дистанционных хищений с начала 2025 года, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
"Опять же, скажу, что у нас официальной статистики нет. Как и в прошлый раз, мы вручную обрабатывали несколько субъектов. За 2025 год в 15 субъектах после совершения этих хищений были проданы квартиры. Таких фактов 157", - сказал он на круглом столе "Актуальные проблемы при совершении сделок с недвижимостью" в Госдуме.
Он добавил, что основными из таких регионов стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Московская и Саратовская области, а также Алтайский и Пермский края. Как отметил Филиппов, это регионы, в которых наиболее высокая стоимость жилья.
"Так, например, в Московской области у нас 14 таких фактов, в Новосибирске - 12, в Челябинске - 11, в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 27, в Москве - 61, в Красноярске - пять, в Алтайском крае - пять, в Краснодаре - два, в Пермском крае - четыре, в Саратове - четыре, в Мурманской области - шесть", - уточнил он.