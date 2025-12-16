Рейтинг@Mail.ru
Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2025
11:54 16.12.2025
Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД
Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2025
Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора установил беспрецедентно близкие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и помощь, оказанная народом страны России,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:54:00+03:00
2025-12-16T11:54:00+03:00
в мире
россия
кндр
пхеньян
александр мацегора
андрей руденко
ким чен ын
россия
кндр
пхеньян
в мире, россия, кндр, пхеньян, александр мацегора, андрей руденко, ким чен ын
В мире, Россия, КНДР, Пхеньян, Александр Мацегора, Андрей Руденко, Ким Чен Ын
Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: Мацегора установил близкие отношения с лидером КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора установил беспрецедентно близкие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и помощь, оказанная народом страны России, это в том числе результат его труда, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко на похоронах Мацегоры.
"Я бы самым большим достижением Александра Ивановича поставил последние годы… Именно те самые тяжелые годы для нашей страны, когда на помощь нам пришла единственная, пожалуй, страна в мире, КНДР… И в этом во многом заслуга Александра Ивановича, Саши, который сумел установить беспрецедентно близкие отношения с лидером КНДР, который сам называл его своим лучшим другом, истинным другом и боевым товарищем", - сказал Руденко на похоронах Мацегоры.
Шестого декабря скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Александр Мацегора - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мацегора решал вопросы участия бойцов из КНДР в СВО, заявил Путин
9 декабря, 13:26
 
