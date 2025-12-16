Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора установил беспрецедентно близкие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и помощь, оказанная народом страны России, это в том числе результат его труда, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко на похоронах Мацегоры.