Посол Мацегора поддерживал близкие отношения с Ким Чен Ыном, заявили в МИД

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора установил беспрецедентно близкие отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и помощь, оказанная народом страны России, это в том числе результат его труда, сказал замглавы МИД России Андрей Руденко на похоронах Мацегоры.
"Я бы самым большим достижением Александра Ивановича поставил последние годы… Именно те самые тяжелые годы для нашей страны, когда на помощь нам пришла единственная, пожалуй, страна в мире, КНДР… И в этом во многом заслуга Александра Ивановича, Саши, который сумел установить беспрецедентно близкие отношения с лидером КНДР, который сам называл его своим лучшим другом, истинным другом и боевым товарищем", - сказал Руденко на похоронах Мацегоры.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.