Рекламную афишу дипломного фильма Тарковского выставят на торгах в четверг
Искусство
Культура
 
19:39 16.12.2025
Рекламную афишу дипломного фильма Тарковского выставят на торгах в четверг
культура
красноярск
нью-йорк (город)
санкт-петербург
андрей тарковский
красноярск
нью-йорк (город)
санкт-петербург
Рекламную афишу дипломного фильма Тарковского выставят на торгах в четверг

РИА Новости: афишу дипломного фильма Тарковского выставят на торгах в "Литфонде"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рекламную афишу фильма Андрея Тарковского "Каток и скрипка", удостоенную первой премии на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке, выставят на торгах в аукционном доме "Литфонд" в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома.
На ближайших торгах "Литфонд" представит коллекцию книжных раритетов и уникальных рукописей из Санкт-Петербурга и Красноярска, торги пройдут в двух сессиях 18 декабря. В рамках первой сессии, которая пройдет в петербургском отделении, заявлены редкие книги, автографы, фотографии и исторические бумаги. Во второй будет представлена коллекция редких книг из Красноярска.
"Кинематографический блок первой сессии включает рекламную афишу фильма Андрея Тарковского "Каток и скрипка" ‒ его дипломной работы, созданной в 1961 году и удостоенной первой премии на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что афиша служит свидетельством раннего этапа творчества режиссера, начальная ставка за редкий экземпляр составляет 70 тысяч рублей.
Также на торгах выставят неопубликованное письмо выдающегося русского хирурга Николая Пирогова со стартовой ставкой 110 тысяч рублей.
"Раздел автографов музейного уровня представляет собственноручное неопубликованное письмо будущего столпа отечественной медицины Николая Ивановича Пирогова своему крестному отцу Семену Андреевичу Лукутину и его супруге Александре Васильевне (Дерпт, январь 1829 г.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что письмо написано вскоре после поступления Пирогова в Профессорский институт. Документ отражает ранний этап формирования личности ученого и обладает исключительной биографической ценностью.
"Письмо содержит личные впечатления будущего реформатора медицины о жизни в Дерпте, а также размышления о преподавателях, прежде всего – о профессоре И. Ф. Мойере", - рассказали в пресс-службе.
