В Иране сочли идентичными "Маршрут Трампа" и "Зангезурский коридор"

ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти считает, что так называемый "план Трампа" на Кавказе идентичен проекту "Зангезурский коридор", против которого категорически выступает Тегеран, сообщает иранское агентство ИРНА.
"Он (Велаяти - ред.) заявил, что Иран изначально выступал против Зангезурского коридора, поскольку Тегеран отвергает любые изменения региональных границ и опасается угроз своей окружающей среде безопасности", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Велаяти считает, что коридор мог бы привести к присутствию НАТО на территории, прилегающей к северу Ирана, создавая серьезные риски для безопасности северного Ирана и юга России. "Он добавил, что "план Трампа" – это, по сути, тот же проект, лишь с измененным названием, и теперь он продвигается через приход американских компаний в Армению", - говорится в сообщении.
Велаяти подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть история входа в чувствительные регионы через проекты, представляемые как экономические инициативы, но такое вовлечение постепенно расширялось до военных и силовых измерений.
Посол Акопян, со своей стороны, охарактеризовал отношения с Ираном как стратегические и заявил, что расширение связей с Тегераном является одним из главных приоритетов внешней политики Армении, сообщает агентство.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
