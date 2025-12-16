Рейтинг@Mail.ru
06:44 16.12.2025 (обновлено: 06:45 16.12.2025)
Доказательств более тяжелого течения гонконгского гриппа нет, заявили в ВОЗ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Доказательств того, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение заболевания, сейчас нет, сообщили РИА новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"На данный момент нет доказательств того, что этот новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания", - рассказали агентству.
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа у станции метро Академическая в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВОЗ назвала доминирующий штамм гриппа в России
03:12
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен.
Первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в Гонконге в 1968 году. Гонконгский штамм является родоначальником всей линии гриппа А H3N2.
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Врач назвала регионы, где чаще всего выявляют гонконгский грипп
02:57
 
