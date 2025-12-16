Конгрессвумен Тейлор Грин обручилась с журналистом Гленном

НЬЮ-ЙОРК, 16 дек – РИА Новости. Поссорившаяся с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обручилась с журналистом Брайаном Гленном, некогда раскритиковавшим костюм Владимира Зеленского в ходе скандального визита последнего в Белый дом.
"Она сказала "да", – написал Гленн в Х, приложив совместное фото с Грин.
"Долго и счастливо!!!" – ответила Грин в той же соцсети.
Грин была одной из наиболее преданных сторонниц Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании, однако в течение последних нескольких месяцев критиковала президента по вопросам внешней политики, здравоохранения, а также из-за его позиции по поводу обнародования документов, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. На фоне конфликта с американским лидером она объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Гленн – журналист, который в ходе скандального визита Зеленского в Белый дом в феврале спросил у того, почему он пришел не в костюме. В ходе другой встречи Трампа и Зеленского в августе, правда, счел одежду последнего "великолепной".
Пара встречалась несколько лет.