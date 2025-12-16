Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Тейлор Грин обручилась с журналистом Гленном - РИА Новости, 16.12.2025
03:30 16.12.2025
Конгрессвумен Тейлор Грин обручилась с журналистом Гленном
Конгрессвумен Тейлор Грин обручилась с журналистом Гленном - РИА Новости, 16.12.2025
Конгрессвумен Тейлор Грин обручилась с журналистом Гленном
Поссорившаяся с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обручилась с журналистом Брайаном Гленном, некогда раскритиковавшим костюм... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T03:30:00+03:00
2025-12-16T03:30:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир зеленский
марджори тейлор грин
мирный план сша по украине
сша
аляска
россия
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир зеленский, марджори тейлор грин, мирный план сша по украине
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, Мирный план США по Украине
Конгрессвумен Тейлор Грин обручилась с журналистом Гленном

Конгрессвумен Грин обручилась с журналистом, раскритиковавшим костюм Зеленского

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 дек – РИА Новости. Поссорившаяся с президентом США Дональдом Трампом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обручилась с журналистом Брайаном Гленном, некогда раскритиковавшим костюм Владимира Зеленского в ходе скандального визита последнего в Белый дом.
"Она сказала "да", – написал Гленн в Х, приложив совместное фото с Грин.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Трамп сравнил конгрессвумен Грин с гнилым яблоком
8 декабря, 19:44
"Долго и счастливо!!!" – ответила Грин в той же соцсети.
Грин была одной из наиболее преданных сторонниц Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании, однако в течение последних нескольких месяцев критиковала президента по вопросам внешней политики, здравоохранения, а также из-за его позиции по поводу обнародования документов, связанных с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. На фоне конфликта с американским лидером она объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Гленн – журналист, который в ходе скандального визита Зеленского в Белый дом в феврале спросил у того, почему он пришел не в костюме. В ходе другой встречи Трампа и Зеленского в августе, правда, счел одежду последнего "великолепной".
Гленн запомнился российской публике в том числе по кадрам с бутылкой водки на Аляске, где проходил саммит лидеров США и РФ Трампа и Путина. Журналист нашел ранее потерянную российским коллегой камеру, за что и получил презент.
Пара встречалась несколько лет.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Дотком пророчит уходящей в отставку Грин членство в партии "Америка"
22 ноября, 07:01
 
В миреСШААляскаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринМирный план США по Украине
 
 
