В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Участники круглого стола в Госдуме по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ, признавшего Полину Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

Верховный суд во вторник признал Лурье собственницей купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников.

Справедливая Россия " пригласила меня, депутатов от Единой России , адвокатов, нотариусов, риэлторов на круглый стол, где обсуждались предложения… И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты", - сказал Нилов

Он отметил, что также ряд его предложений были поддержаны многими участниками кругло стола, в частности, предложение об изменении законодательства, чтобы реституция была еще раз закреплена жесткими нормами закона.

Нилов подчеркнул, что теперь существует необходимость законодательно быстрее выйти на набор мер и предложений, которые защищали бы добросовестных покупателей недвижимости.