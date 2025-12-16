https://ria.ru/20251216/gosduma-2062489228.html
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Участники круглого стола в Госдуме по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ, признавшего Полину Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.
Верховный суд во вторник признал Лурье собственницей купленной у Долиной
квартиры, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников.
"Справедливая Россия
" пригласила меня, депутатов от Единой России
, адвокатов, нотариусов, риэлторов на круглый стол, где обсуждались предложения… И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты", - сказал Нилов
.
Он отметил, что также ряд его предложений были поддержаны многими участниками кругло стола, в частности, предложение об изменении законодательства, чтобы реституция была еще раз закреплена жесткими нормами закона.
Нилов подчеркнул, что теперь существует необходимость законодательно быстрее выйти на набор мер и предложений, которые защищали бы добросовестных покупателей недвижимости.
В марте Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Верховный суд РФ
во вторник рассмотрел жалобу Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи, и оставил право собственности за покупательницей.