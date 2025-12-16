Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
21:04 16.12.2025 (обновлено: 21:48 16.12.2025)
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
Участники круглого стола в Госдуме по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ,... РИА Новости, 16.12.2025
москва
жилье
россия
лариса долина
ярослав нилов
госдума рф
справедливая россия
единая россия
москва
россия
москва, жилье, россия, лариса долина, ярослав нилов, госдума рф, справедливая россия, единая россия
Москва, Жилье, Россия, Лариса Долина, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Справедливая Россия, Единая Россия
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной

В Госдуме с восторгом встретили решение ВC по делу Долиной

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Участники круглого стола в Госдуме по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ, признавшего Полину Лурье собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.
Верховный суд во вторник признал Лурье собственницей купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Долина находится в квартире Лурье незаконно, заявил Верховный суд
Вчера, 18:11
"Справедливая Россия" пригласила меня, депутатов от Единой России, адвокатов, нотариусов, риэлторов на круглый стол, где обсуждались предложения… И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты", - сказал Нилов.
Он отметил, что также ряд его предложений были поддержаны многими участниками кругло стола, в частности, предложение об изменении законодательства, чтобы реституция была еще раз закреплена жесткими нормами закона.
Нилов подчеркнул, что теперь существует необходимость законодательно быстрее выйти на набор мер и предложений, которые защищали бы добросовестных покупателей недвижимости.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Верховный суд РФ во вторник рассмотрел жалобу Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи, и оставил право собственности за покупательницей.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Адвокат назвал решение Верховного суда по делу Долиной неожиданным
Вчера, 19:13
 
МоскваЖильеРоссияЛариса ДолинаЯрослав НиловГосдума РФСправедливая РоссияЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
