Госдума рекомендовала ускорить проект о стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 16.12.2025
18:01 16.12.2025
Госдума рекомендовала ускорить проект о стабилизации цен на продукты
Госдума рекомендовала ускорить проект о стабилизации цен на продукты
экономика
россия
оксана лут
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
экономика, россия, оксана лут, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Госдума рекомендовала ускорить проект о стабилизации цен на продукты

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ ускорить разработку и внесение в нижнюю палату парламента поправок в закон о торговле в целях стабилизации цен на отдельные группы продуктов питания.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации… ускорить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке)", - говорится в постановлении Госдумы.
Депутаты также предлагают кабмину разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Правительству также рекомендовано рассмотреть вопрос о замещении импортных пищевых растительных масел и масложировой продукции пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией отечественного производства за счет растущего уровня самообеспечения.
Как заявила 12 ноября глава Минсельхоза Оксана Лут, разрабатываемые поправки в закон о торговле, направленные на расширение практики долгосрочных контрактов сетей и поставщиков, позволят исключить скачки цен на продукты питания в России.
ЭкономикаРоссияОксана ЛутГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
