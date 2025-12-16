Госдума рекомендовала ускорить проект о стабилизации цен на продукты

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума рекомендовала правительству РФ ускорить разработку и внесение в нижнюю палату парламента поправок в закон о торговле в целях стабилизации цен на отдельные группы продуктов питания.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации… ускорить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке)", - говорится в постановлении Госдумы.
Депутаты также предлагают кабмину разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Правительству также рекомендовано рассмотреть вопрос о замещении импортных пищевых растительных масел и масложировой продукции пищевыми растительными маслами и масложировой продукцией отечественного производства за счет растущего уровня самообеспечения.
Как заявила 12 ноября глава Минсельхоза Оксана Лут, разрабатываемые поправки в закон о торговле, направленные на расширение практики долгосрочных контрактов сетей и поставщиков, позволят исключить скачки цен на продукты питания в России.