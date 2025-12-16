Рейтинг@Mail.ru
12:34 16.12.2025 (обновлено: 12:35 16.12.2025)
Госдума приняла в I чтении проект о Дне памяти жертв геноцида народа СССР
общество, россия, ссср, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. По его словам, миллионы мирных людей были убиты, заживо сожжены, замучены в концлагерях, ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. Володин подчеркивал, что необходимо сохранить память о подвиге дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов, а также не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа.
Законопроект был внесён в Госдуму группой депутатов в ноябре. Они предложили сделать 19 апреля Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период войны 1941–1945 годов.
"Позиция России по неприятию нацизма имеет корневую основу - это пережитый и принесший огромную боль и потери геноцид нашего народа. Это Победа, которая была вопреки всей колоссальной агрессии против нашей страны, развернутой странами гитлеровской коалиции и в развязанной против нас войне. Спустя 80 лет мы утверждаем справедливость памяти и почтения тем и перед теми, кто став жертвами геноцида, противостоя нацизму, защитил весь мир и все народы. Это правда на все времена и неприятие любых форм современного нацизма нашим народом и нашей страной навсегда", - пояснила журналистам вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Госдуму внесли проект о полномочиях по увековечению памяти жертв геноцида
6 декабря, 19:12
 
ОбществоРоссияСССРВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
