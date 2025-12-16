Рейтинг@Mail.ru
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада - РИА Новости, 16.12.2025
07:20 16.12.2025
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада - РИА Новости, 16.12.2025
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада
России и Китаю, которые решительно отстаивают свой информационный суверенитет на фоне информационной агрессии Запада, крайне важно поддерживать друг друга,... РИА Новости, 16.12.2025
2025
россия, китай, москва, дмитрий горностаев, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Москва, Дмитрий Горностаев, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада

Горностаев призвал Россию и Китай отстаивать информационный суверенитет

ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. России и Китаю, которые решительно отстаивают свой информационный суверенитет на фоне информационной агрессии Запада, крайне важно поддерживать друг друга, заявил во вторник заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
В китайской столице 15-16 декабря проходит форум СМИ России и Китая, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия". Около 140 человек участвуют в форуме, из них около 50 со стороны России.
Горностаев подчеркнул, что "информационный суверенитет является важнейшим элементом государственного суверенитета", добавив, что борьба с фейками сегодня является общим вызовом для Москвы и Пекина. По его словам, сегодня страны Запада, поправ принципы свободы информации, вводят цензуру, запрещают работу журналистов и целых средств массовой информации, вводят санкции против СМИ, распространяют фейки о России и Китае.
"Нам крайне важно сообща продвигать совместную позитивную повестку, которую формулируют наши лидеры - президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин, - а также поддерживать друг друга и вместе противостоять этой самой западной информационной агрессии", - сказал он, выступая на сессии форума, посвященной теме нормативного регулирования и инноваций новых медиа России и Китая.
"Мы одни из немногих стран, которые обладают информационным суверенитетом. И как лидеры мы можем помогать другим бороться за их информационный суверенитет, который постоянно подрывается Западом", - добавил Горностаев.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.
