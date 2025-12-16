Замгендиректора "Россия сегодня" заявил об информационной агрессии Запада

ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. России и Китаю, которые решительно отстаивают свой информационный суверенитет на фоне информационной агрессии Запада, крайне важно поддерживать друг друга, заявил во вторник заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.

"Мы одни из немногих стран, которые обладают информационным суверенитетом. И как лидеры мы можем помогать другим бороться за их информационный суверенитет, который постоянно подрывается Западом", - добавил Горностаев.