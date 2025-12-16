Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/frg-2062493023.html
Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева
Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева - РИА Новости, 16.12.2025
Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:34:00+03:00
2025-12-16T21:34:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
вооруженные силы украины
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a89bc7f8dd02ead95f442bd062fd5ed.jpg
https://ria.ru/20251215/kallas-2062225762.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062401560.html
https://ria.ru/20251216/ryabkov-2062321540.html
https://ria.ru/20251213/zelenskiy-2061722072.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96f0b1c6d6f200117b1d27f130caf0da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы украины, борис писториус, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины, Борис Писториус, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева

Писториус: не понятно, как ЕС будет создавать многонациональные силы на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну "многонациональные силы" и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, следует из документа.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас
15 декабря, 19:45
"Сегодня никто не может этого определить, в какой форме и как конкретно (Европа будет участвовать в создании многонациональных сил - ред.), потому что с этим связаны такие вопросы, как мандат бундестага, вопрос о том, под чьим командованием, что, где и в каких рамках (развертывание сил - ред.) будет происходить", - сказал Писториус на брифинге для журналистов, запись которого опубликована на сайте минобороны ФРГ.
По его мнению, намерение европейских стран участвовать в переговорах по Украине означает, что "они должны взять на себя ответственность".
"Однако в какой форме и насколько конкретно, сегодня никто сказать не может", - заметил Писториус.
Военнослужащие с флагом ЕС - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На Украине сделали громкое заявление о размещении европейских войск
Вчера, 15:25
Он также сообщил, что не участвовал напрямую в обсуждении инициативы по созданию "многонациональных сил" для их отправки на Украину.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия не согласится на размещение войск НАТО на Украине, заявил Рябков
Вчера, 11:37
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
13 декабря, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныБорис ПисториусЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала