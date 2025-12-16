Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну "многонациональные силы" и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек, следует из документа.

"Сегодня никто не может этого определить, в какой форме и как конкретно ( Европа будет участвовать в создании многонациональных сил - ред.), потому что с этим связаны такие вопросы, как мандат бундестага, вопрос о том, под чьим командованием, что, где и в каких рамках (развертывание сил - ред.) будет происходить", - сказал Писториус на брифинге для журналистов, запись которого опубликована на сайте минобороны ФРГ.

По его мнению, намерение европейских стран участвовать в переговорах по Украине означает, что "они должны взять на себя ответственность".

"Однако в какой форме и насколько конкретно, сегодня никто сказать не может", - заметил Писториус.

Он также сообщил, что не участвовал напрямую в обсуждении инициативы по созданию "многонациональных сил" для их отправки на Украину.

В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа , зятя американского лидера Джареда Кушнера Владимира Зеленского . Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.