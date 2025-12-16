Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество" - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
18:16 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/festival-2062460232.html
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество" - РИА Новости, 16.12.2025
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
Семейный фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций встречи главного зимнего праздника и укреплению семейных уз и ценностей, пройдет с 22... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:16:00+03:00
2025-12-16T18:16:00+03:00
ивановская область
шуя
ивановская область
константин бальмонт
евгений бобров
дмитрий певцов
"голос"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062458840_0:12:1280:732_1920x0_80_0_0_01e4a5d6d1df930559093fff158064a5.jpg
https://ria.ru/20251205/zavod-2059989366.html
https://ria.ru/20251206/ivanovo-2060345367.html
шуя
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062458840_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_efdd91bac575ff2ec362f790dba17aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шуя, ивановская область, константин бальмонт, евгений бобров, дмитрий певцов, "голос", россия
Ивановская область, Шуя, Ивановская область, Константин Бальмонт, Евгений Бобров, Дмитрий Певцов, "Голос", Россия
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"

Фестиваль "Русское Рождество" пройдет с 22 декабря по 9 января в Шуе

© Фото предоставлено Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской областиВ Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль Русское Рождество - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото предоставлено Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области
В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Семейный фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций встречи главного зимнего праздника и укреплению семейных уз и ценностей, пройдет с 22 декабря 2025 года по 9 января 2026 года в духовном центре Ивановской области – Шуе, сообщает пресс-служба облправительства.
Как отмечается в сообщении, одна из важнейших миссий фестиваля – поддержка военнослужащих и их семей. Для них организуют специальную программу с путешествием в "Русское Рождество" на ретропоезде, а в Иванове и Шуе будут работать пункты сбора гуманитарной помощи для бойцов.
Компания Профессионал завершила строительство нового крупного машиностроительного завода в Иванове - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Производитель машиностроительной техники построил новый завод в Иванове
5 декабря, 10:58
Как и в прошлом году, пройдут благотворительные концерты, средства от продажи билетов на которые перечислят в региональный фонд "Своих не бросаем". Для гостей фестиваля в Рождество, 7 января, концертную программу "Вера. Семья. Отечество" представит народный артист России Дмитрий Певцов вместе с коллективом "Певцов-оркестр". На следующий день выступит мужской хор Московской консерватории "Кастальский", а 9 января победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий исполнит рождественские композиции вместе со сводным ансамблем "Рождественское чудо" под управлением Евгения Боброва.
Путешествие в Рождество начнется с ивановского железнодорожного вокзала, где 22 декабря стартуют рейсы ретропоезда, а также откроется выставка, посвященная традициям праздника в России XIX века. С первых дней фестиваля выставочные проекты развернутся в музеях Шуи и Палеха. Так, в музее Константина Бальмонта можно будет увидеть экспозицию "Рождество моего детства", в музее Михаила Фрунзе – "Рождественскую выставку". В палехском арт-центре "Мастерские" откроется выставка "Белое Рождество", которая расскажет о метафоре чистоты, обновления и тишины, в которой рождается чудо. В галерее "Объект. Объект" уже 20 декабря представят экспозицию "Там, где небо касается земли". А с 3 января гости фестиваля познакомятся с выставкой "Между небом и землей" в арт-пространстве "Гнездо".
Шую украсят световые праздничные инсталляции, в том числе "Храм", установленный в память о древнем храме Спаса Нерукотворного, уничтоженном в 1930 году, а также новая инсталляция проекта "ПроХрам".
Духовным центром праздника, как и прежде, станет Воскресенский собор. В ночь с 6 на 7 января здесь состоится архиерейское богослужение, а 7 января – Всенощное бдение и литургия. В этом году 6 и 7 января гости фестиваля смогут подняться на самую высокую отдельно стоящую колокольню России, а также совершить экскурсию по собору и узнать историю Шуйско-Смоленской иконы Богородицы.
На Центральной площади Шуи гостей ждет настоящий мировой рекорд: 8 января здесь приготовят зимний шуйский взвар. В огромном чанe будет находиться более тысячи литров горячего и вкусного рождественского напитка, которым смогут угоститься все желающие. В основные дни фестиваля – с 5 по 9 января – для взрослых и детей в Шуе также организуют мастер-классы, фотоателье XIX века, бесплатные экскурсии по историческому центру города.
Фестиваль "Русское Рождество" организован Центром развития туризма и гостеприимства при поддержке правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Станислав Воскресенский: в Ивановской области с 2026 года внедрят АУСН
6 декабря, 20:55
 
Ивановская областьШуяИвановская областьКонстантин БальмонтЕвгений БобровДмитрий Певцов"Голос"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала