© Фото предоставлено Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области В Ивановской области в седьмой раз пройдет фестиваль "Русское Рождество"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Семейный фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций встречи главного зимнего праздника и укреплению семейных уз и ценностей, пройдет с 22 декабря 2025 года по 9 января 2026 года в духовном центре Ивановской области – Шуе, сообщает пресс-служба облправительства.

Как отмечается в сообщении, одна из важнейших миссий фестиваля – поддержка военнослужащих и их семей. Для них организуют специальную программу с путешествием в "Русское Рождество" на ретропоезде, а в Иванове и Шуе будут работать пункты сбора гуманитарной помощи для бойцов.

Как и в прошлом году, пройдут благотворительные концерты, средства от продажи билетов на которые перечислят в региональный фонд "Своих не бросаем". Для гостей фестиваля в Рождество, 7 января, концертную программу "Вера. Семья. Отечество" представит народный артист России Дмитрий Певцов вместе с коллективом "Певцов-оркестр". На следующий день выступит мужской хор Московской консерватории "Кастальский", а 9 января победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий исполнит рождественские композиции вместе со сводным ансамблем "Рождественское чудо" под управлением Евгения Боброва.

Путешествие в Рождество начнется с ивановского железнодорожного вокзала, где 22 декабря стартуют рейсы ретропоезда, а также откроется выставка, посвященная традициям праздника в России XIX века. С первых дней фестиваля выставочные проекты развернутся в музеях Шуи и Палеха. Так, в музее Константина Бальмонта можно будет увидеть экспозицию "Рождество моего детства", в музее Михаила Фрунзе – "Рождественскую выставку". В палехском арт-центре "Мастерские" откроется выставка "Белое Рождество", которая расскажет о метафоре чистоты, обновления и тишины, в которой рождается чудо. В галерее "Объект. Объект" уже 20 декабря представят экспозицию "Там, где небо касается земли". А с 3 января гости фестиваля познакомятся с выставкой "Между небом и землей" в арт-пространстве "Гнездо".

Шую украсят световые праздничные инсталляции, в том числе "Храм", установленный в память о древнем храме Спаса Нерукотворного, уничтоженном в 1930 году, а также новая инсталляция проекта "ПроХрам".

Духовным центром праздника, как и прежде, станет Воскресенский собор. В ночь с 6 на 7 января здесь состоится архиерейское богослужение, а 7 января – Всенощное бдение и литургия. В этом году 6 и 7 января гости фестиваля смогут подняться на самую высокую отдельно стоящую колокольню России, а также совершить экскурсию по собору и узнать историю Шуйско-Смоленской иконы Богородицы.

На Центральной площади Шуи гостей ждет настоящий мировой рекорд: 8 января здесь приготовят зимний шуйский взвар. В огромном чанe будет находиться более тысячи литров горячего и вкусного рождественского напитка, которым смогут угоститься все желающие. В основные дни фестиваля – с 5 по 9 января – для взрослых и детей в Шуе также организуют мастер-классы, фотоателье XIX века, бесплатные экскурсии по историческому центру города.