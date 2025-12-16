МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров, сообщило ведомство.
"ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров... Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска", - сказано в сообщении.
В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело.
Ранее ФАС выдала предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга за неправомерное взимание с авиакомпаний платы за регистрацию пассажиров.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф.
