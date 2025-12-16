Рейтинг@Mail.ru
ФАС выдала предупреждения еще 12 аэропортам
11:39 16.12.2025
ФАС выдала предупреждения еще 12 аэропортам
ФАС выдала предупреждения еще 12 аэропортам
ФАС выдала предупреждения еще 12 аэропортам

ФАС выдала предупреждения 12 аэропортам из-за взимания платы за регистрацию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина фотографирует табло вылета. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения еще 12 аэропортам за неправомерное взимание платы с авиакомпаний за регистрацию пассажиров, сообщило ведомство.
"ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров... Были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно‑Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Петропавловска‑Камчатского, Самары, Тобольска, Челябинска", - сказано в сообщении.
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Открытие терминала аэропорта Барнаула запланировали на начало 2026 года
5 декабря, 06:23
В случае неисполнения предупреждений служба возбудит антимонопольное дело.
Ранее ФАС выдала предупреждения операторам аэропортов Сочи, Калининграда и Екатеринбурга за неправомерное взимание с авиакомпаний платы за регистрацию пассажиров.
Тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством, расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ФАС возбудила дела из-за стоимости воды во Внуково
21 февраля, 20:21
 
БлаговещенскВолгоградКраснодарФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
