Европарламент одобрил изменение ключевых программ финансирования ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Европарламент одобрил законодательный акт, предусматривающий изменение ключевых программ финансирования ЕС с целью упростить направление средств на оборонные проекты в рамках плана перевооружения Евросоюза ReArm Europe, говорится в заявлении законодательного органа.

"Законодательный акт, принятый во вторник и уже согласованный с Советом ЕС , позволит направлять больше средств ЕС на инвестиции, связанные с обороной, за счет изменения правил действующих программ, таких как Платформа стратегических технологий для Европы (STEP), Horizon Europe, Европейский фонд обороны, программа "Цифровая Европа" и Механизм для соединения Европы", - сказано в документе.

Согласно тексту, программа Horizon Europe будет финансировать гражданские разработки с военным потенциалом двойного назначения, продолжая при этом поддержку исключительно гражданских проектов. "Оборонные технологии" будут добавлены в качестве четвертого стратегического направления в рамках платформы STEP. Поддержка также будет расширена на малые и средние предприятия, включая стартапы и компании малой капитализации. Кроме того, законодательство предусматривает возможность финансирования за счет ЕС транспортной инфраструктуры двойного назначения, включая коридоры военной мобильности, при этом Еврокомиссия сможет устанавливать требования к стране происхождения используемого оборудования, товаров и услуг.

"ЕС наконец адаптирует свои инструменты к нынешней ситуации в сфере безопасности. Речь идет не о новых бюджетах, а о более умном и стратегическом использовании уже существующих программ. Парламент обеспечил ключевые приоритеты, включая участие Украины в Европейском фонде обороны и усиленную поддержку инноваций, имеющих значение для обороны, при одновременном сохранении базовых принципов", - приводятся в заявлении слова докладчика европарламента по данному вопросу Рихардса Колса.

Уточняется, что документ должен быть формально утвержден Советом ЕС, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

В мае государства-члены ЕС согласовали создание инструмента SAFE, предназначенного для привлечения до 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружений. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 29 августа сообщила, что в программе участвуют 19 стран Евросоюза.