Эксперт рассказал о планах Европы по эскалации конфликта в Черном море

АНКАРА, 16 дек — РИА Новости. Европа заинтересована в изменении характера конфликта вокруг Украины и давно планирует эскалацию в Чёрном море, используя Киев, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.
Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в пределах исключительной экономической зоны страны.
По словам Карагюля, развитие событий в Чёрном море, в том числе в районах, расположенных вблизи побережья Турции, может привести к качественному изменению конфликта между Россией и Украиной. Эксперт не исключил, что речь может идти и о скрытых операциях с участием третьих стран.
"Возможная эскалация не ограничится лишь угрозами экономическим объектам и логистике. Уже давно известно, что Европа рассматривает Чёрное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планируют вовлечение Украины в этот процесс", - считает собеседник РИА Новости.
Танкер Kairos под флагом Гамбии 28 ноября загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия, 25 членов экипажа были успешно эвакуированы, судно потушили спустя почти двое суток. Еще один танкер Virat с 20 членами экипажа на борту подвергся атакам безэкипажных морских катеров 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту был атакован 1 декабря в Черном море, просьбы о помощи не поступали, сообщило турецкое Управление мореходства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации.
