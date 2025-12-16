Эксперт рассказал о планах Европы по эскалации конфликта в Черном море

АНКАРА, 16 дек — РИА Новости. Европа заинтересована в изменении характера конфликта вокруг Украины и давно планирует эскалацию в Чёрном море, используя Киев, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара направила предостережения в связи с атаками на танкеры в Черном море в пределах исключительной экономической зоны страны.

По словам Карагюля, развитие событий в Чёрном море, в том числе в районах, расположенных вблизи побережья Турции, может привести к качественному изменению конфликта между Россией и Украиной. Эксперт не исключил, что речь может идти и о скрытых операциях с участием третьих стран.

"Возможная эскалация не ограничится лишь угрозами экономическим объектам и логистике. Уже давно известно, что Европа рассматривает Чёрное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планируют вовлечение Украины в этот процесс", - считает собеседник РИА Новости.