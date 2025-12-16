ЕК отказалась от запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Еврокомиссия в рамках опубликованного пакета мер по поддержке автопрома фактически скорректировала ранее заявленный курс на полный запрет автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в ЕС к 2035 году.

Еврокомиссия в марте предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.

"Начиная с 2035 года автопроизводители должны будут обеспечить сокращение выбросов из выхлопной трубы на 90%, при этом оставшиеся 10% предполагается компенсировать за счет использования низкоуглеродной стали, произведенной в Евросоюзе, а также синтетических видов топлива (e-fuels) и биотоплива", - сказано в документе.

Еврокомиссия подчеркивает, что такой подход сохраняет "четкий рыночный сигнал" в пользу транспорта с нулевыми выбросами, но одновременно предоставляет производителям дополнительную гибкость для выполнения климатических требований и поддерживает европейскую автомобильную промышленность на фоне глобальной конкуренции.

Кроме того, до 2035 года производители смогут воспользоваться механизмом "суперкредитов" для небольших и доступных электромобилей, произведенных в ЕС, а также дополнительными послаблениями при выполнении целей по выбросам CO₂ в 2030–2032 годах. Для сегмента фургонов Еврокомиссия предлагает снизить целевой показатель сокращения выбросов к 2030 году с 50% до 40%.

Пакет предложений также предусматривает меры по поддержке производства аккумуляторов в ЕС, сокращение административных барьеров для автопроизводителей и стимулирование спроса на автомобили с нулевыми и низкими выбросами, в том числе через корпоративные автопарки.