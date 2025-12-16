Рейтинг@Mail.ru
ЕК отказалась от запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
23:51 16.12.2025
ЕК отказалась от запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
ЕК отказалась от запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания
экономика
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
германия
германия
экономика, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, германия
Экономика, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Германия
ЕК отказалась от запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Еврокомиссия отказалась от запрета автомобилей с ДВС к 2035 году

БРЮССЕЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Еврокомиссия в рамках опубликованного пакета мер по поддержке автопрома фактически скорректировала ранее заявленный курс на полный запрет автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в ЕС к 2035 году.
Еврокомиссия в марте предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов. Постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии.
"Начиная с 2035 года автопроизводители должны будут обеспечить сокращение выбросов из выхлопной трубы на 90%, при этом оставшиеся 10% предполагается компенсировать за счет использования низкоуглеродной стали, произведенной в Евросоюзе, а также синтетических видов топлива (e-fuels) и биотоплива", - сказано в документе.
Еврокомиссия подчеркивает, что такой подход сохраняет "четкий рыночный сигнал" в пользу транспорта с нулевыми выбросами, но одновременно предоставляет производителям дополнительную гибкость для выполнения климатических требований и поддерживает европейскую автомобильную промышленность на фоне глобальной конкуренции.
Кроме того, до 2035 года производители смогут воспользоваться механизмом "суперкредитов" для небольших и доступных электромобилей, произведенных в ЕС, а также дополнительными послаблениями при выполнении целей по выбросам CO₂ в 2030–2032 годах. Для сегмента фургонов Еврокомиссия предлагает снизить целевой показатель сокращения выбросов к 2030 году с 50% до 40%.
Пакет предложений также предусматривает меры по поддержке производства аккумуляторов в ЕС, сокращение административных барьеров для автопроизводителей и стимулирование спроса на автомобили с нулевыми и низкими выбросами, в том числе через корпоративные автопарки.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 28 ноября заявил, что отправит письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой скорректировать план по запрету с 2035 года на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мерц сообщал, что в письме попросит Комиссию продолжать разрешать гибриды в дополнение к полностью электрическим автомобилям и после 2035 года. Кроме того, Мерц собирался сослаться на предложение, согласно которому также следует разрешить высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания.
Экономика Фридрих Мерц Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия Германия
 
 
