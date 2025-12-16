Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию

"Мы также призываем к выполнению соглашения от 10 марта, которое в случае сопротивления может привести к кризису. Очевидно, кто выиграет от распада и разделения Сирии, от ослабления ее национального единства и целостности. Все слои населения Сирии могут с уверенностью смотреть в будущее только при условии общей истории и общего представления о будущем. Я всегда говорю: мы здесь уже тысячу лет, мы вместе, мы соседи", - сказал Эрдоган.