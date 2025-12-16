Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию

АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Число беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию, достигло 580 тысяч, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По официальным данным управления по делам миграции, в Турции сейчас находятся более 2 миллионов 366 тысяч сирийцев под временной защитой.
"Агрессивные действия Израиля в отношении Сирии в настоящее время являются самым большим препятствием на пути к прочной безопасности и стабильности этой страны. Число беженцев, вернувшихся в Сирию, достигло 580 тысяч", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на конференции с участием турецких послов в Анкаре, его выступление транслировалось по местным телеканалам.
По его словам, Турция оказывает сирийскому правительству всю необходимую поддержку в борьбе с ИГ*.
"Мы также призываем к выполнению соглашения от 10 марта, которое в случае сопротивления может привести к кризису. Очевидно, кто выиграет от распада и разделения Сирии, от ослабления ее национального единства и целостности. Все слои населения Сирии могут с уверенностью смотреть в будущее только при условии общей истории и общего представления о будущем. Я всегда говорю: мы здесь уже тысячу лет, мы вместе, мы соседи", - сказал Эрдоган.
Восстановление Сирии на текущий момент оценивается в 216 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
В конце ноября 2024 года вооружённые формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад покинул страну. 29 января глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом переходного периода. Он сообщил, что выборы главы государства пройдут через четыре года согласно временной конституции, однако не уточнил, намерен ли баллотироваться.
В марте командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили в Дамаске соглашение, которое гарантирует права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе и во всех государственных институтах на основе компетентности, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, а также признание курдского населения как коренного народа Сирии с закреплением за ним гражданских и конституционных прав, прекращение огня на всей территории Сирии и интеграцию всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему государственной власти, включая контроль над пограничными пунктами, аэропортами и нефтегазовыми месторождениями. Последние визиты и требования со стороны США направлены на содействие реализации соглашения от 10 марта между обеими сторонами.
* Запрещенная в России террористическая организация.