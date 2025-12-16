Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/erdogan-2062429466.html
Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию
Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию - РИА Новости, 16.12.2025
Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию
Число беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию, достигло 580 тысяч, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:44:00+03:00
2025-12-16T16:44:00+03:00
в мире
сирия
турция
дамаск (город)
реджеп тайип эрдоган
ахмед аш-шараа
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
https://ria.ru/20250608/sirija-2021679233.html
https://ria.ru/20250825/merkel-2037459189.html
https://ria.ru/20250707/gretsija-2027658773.html
сирия
турция
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, дамаск (город), реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, хакан фидан
В мире, Сирия, Турция, Дамаск (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Ахмед аш-Шараа, Хакан Фидан
Эрдоган сообщил о 580 тысячах беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию

Эрдоган: число беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию, достигло 580 тыс

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 16 дек – РИА Новости. Число беженцев, вернувшихся из Турции в Сирию, достигло 580 тысяч, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По официальным данным управления по делам миграции, в Турции сейчас находятся более 2 миллионов 366 тысяч сирийцев под временной защитой.
Сирийские беженцы - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
В Сирию после отставки Асада вернулись более 400 тысяч беженцев
8 июня, 22:47
"Агрессивные действия Израиля в отношении Сирии в настоящее время являются самым большим препятствием на пути к прочной безопасности и стабильности этой страны. Число беженцев, вернувшихся в Сирию, достигло 580 тысяч", - заявил Эрдоган, выступая во вторник на конференции с участием турецких послов в Анкаре, его выступление транслировалось по местным телеканалам.
По его словам, Турция оказывает сирийскому правительству всю необходимую поддержку в борьбе с ИГ*.
"Мы также призываем к выполнению соглашения от 10 марта, которое в случае сопротивления может привести к кризису. Очевидно, кто выиграет от распада и разделения Сирии, от ослабления ее национального единства и целостности. Все слои населения Сирии могут с уверенностью смотреть в будущее только при условии общей истории и общего представления о будущем. Я всегда говорю: мы здесь уже тысячу лет, мы вместе, мы соседи", - сказал Эрдоган.
Восстановление Сирии на текущий момент оценивается в 216 миллиардов долларов, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Меркель признала, что решение по сирийским беженцам усилило позиции АдГ
25 августа, 14:53
В конце ноября 2024 года вооружённые формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на позиции правительственных сил и 8 декабря вошли в Дамаск. Президент Башар Асад покинул страну. 29 января глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом переходного периода. Он сообщил, что выборы главы государства пройдут через четыре года согласно временной конституции, однако не уточнил, намерен ли баллотироваться.
В марте командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили в Дамаске соглашение, которое гарантирует права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе и во всех государственных институтах на основе компетентности, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, а также признание курдского населения как коренного народа Сирии с закреплением за ним гражданских и конституционных прав, прекращение огня на всей территории Сирии и интеграцию всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему государственной власти, включая контроль над пограничными пунктами, аэропортами и нефтегазовыми месторождениями. Последние визиты и требования со стороны США направлены на содействие реализации соглашения от 10 марта между обеими сторонами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища
7 июля, 13:59
 
В миреСирияТурцияДамаск (город)Реджеп Тайип ЭрдоганАхмед аш-ШарааХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала