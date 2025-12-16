Рейтинг@Mail.ru
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/ekonomika-2062485638.html
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний - РИА Новости, 16.12.2025
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Офис Fonbet третий раз подряд вошел в ежегодный рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний, подготовленный FResearch... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T20:32:00+03:00
2025-12-16T20:32:00+03:00
авито
яндекс
forbes
мегафон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062484867_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_2a8dfa4fb6b72cc6430075276e044b96.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062484867_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_fd638bd4ef0754f325807ea7b951b021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авито, яндекс, forbes, мегафон
Авито, Яндекс, Forbes, Мегафон

Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний

© Фото : пресс-служба FonbetОфис Fonbet
Офис Fonbet - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : пресс-служба Fonbet
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Офис Fonbet третий раз подряд вошел в ежегодный рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний, подготовленный FResearch (спецпроекты Forbes) и Pridex.
При оценке учитывались шесть критериев: качество здания, локация, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. В лонг-листе находились 300 крупнейших компаний по объему выручки за 2024 год
© Фото : пресс-служба FonbetАлександр Овечкин в офисе Fonbet
Александр Овечкин в офисе Fonbet - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : пресс-служба Fonbet
Александр Овечкин в офисе Fonbet
Fonbet вошел в категорию "IT и коммуникации" наряду с такими компаниями, как Авито, Яндекс, VK, Т2, МегаФон и МТС.

Офис Fonbet выдержан в спортивной стилистике и оснащен переговорными комнатами, названными в честь футбольных стадионов. Также в нем есть спортзал, библиотека, столовая, игровая зона, веранда, зоны отдыха с мягкой мебелью и кофе-пойнты на каждом этаже.
 
АвитоЯндексForbesМегафон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала