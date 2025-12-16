https://ria.ru/20251216/ekonomika-2062485638.html
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний - РИА Новости, 16.12.2025
Офис Fonbet вошел в рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Офис Fonbet третий раз подряд вошел в ежегодный рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний, подготовленный FResearch...
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Офис Fonbet третий раз подряд вошел в ежегодный рейтинг 50 лучших штаб-квартир российских компаний, подготовленный FResearch (спецпроекты Forbes) и Pridex.
При оценке учитывались шесть критериев: качество здания, локация, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. В лонг-листе находились 300 крупнейших компаний по объему выручки за 2024 год
Fonbet вошел в категорию "IT и коммуникации" наряду с такими компаниями, как Авито
, Яндекс
, VK, Т2, МегаФон
и МТС
.
Офис Fonbet выдержан в спортивной стилистике и оснащен переговорными комнатами, названными в честь футбольных стадионов. Также в нем есть спортзал, библиотека, столовая, игровая зона, веранда, зоны отдыха с мягкой мебелью и кофе-пойнты на каждом этаже.