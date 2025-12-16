В ГД похвалили Верховный суд за защиту прав собственности в деле Долиной

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной задает ориентир на защиту зарегистрированного права собственности покупателя, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Верховный суд во вторник признал Полину Лурье собственницей купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников.

"Фраза про недопущение необратимых последствий в подобных спорах обычно означает, что до завершения всех процессуальных стадий суды стараются удержать ситуацию в рамках официальной процедуры: сохраняют обеспечительные меры, сохраняют временно порядок пользования, ограничивают регистрационные действия. Смысл в том, чтобы итоговый судебный акт можно было исполнить без новых процессов и без шагов, которые потом окажется крайне сложно исправить", - сказал Гаврилов

По словам депутата, для рынка жилья такой подход особенно чувствителен, потому что квартира как вещь в "большинстве случаев подлежит возврату в натуре".

"Здесь часто риск переносится на добросовестного покупателя, который уже заплатил деньги и зарегистрировал право. Решение Верховного суда по делу Долиной и Лурье задает ориентир: защищается зарегистрированное право собственности покупателя, а связанные вопросы исполнения должны решаться через суд и в установленном порядке, без подмены юридической оценки информационными версиями", - добавил парламентарий.

Гаврилов считает, что российская система не построена на жестком прецеденте, при этом позиции Верховного суда обычно учитываются при рассмотрении схожих дел, которые будут рассматриваться в дальнейшем или уже находятся в производстве.

"Поэтому выводы по этому спору будут внимательно читать те, кто покупает жилье на вторичном рынке, банки, нотариусы и регистраторы: от единообразия подхода зависит цена риска и готовность участников заключать сделки в обычном режиме. Возможно, что Верховной Суд на одном из будущих пленумов даст официальные разъяснения - чем должны руководствоваться суды при рассмотрении споров о признании недействительными сделок купли-продажи жилья", - заключил он.