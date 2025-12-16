Рейтинг@Mail.ru
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%
Республика Дагестан
 
16:15 16.12.2025
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев 2025 года превысили 77,8 миллиарда рублей, рост к показателю прошлого года... РИА Новости, 16.12.2025
республика дагестан
экономика
республика дагестан
республика дагестан
экономика, республика дагестан
Республика Дагестан, Экономика, Республика Дагестан
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%

Доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев выросли на 34%

МАХАЧКАЛА, 16 дек - РИА Новости. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев 2025 года превысили 77,8 миллиарда рублей, рост к показателю прошлого года составил 34%, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 77 миллиарда 863,6 миллиона рублей, из них в республиканский бюджет – 57,7 миллиарда рублей, бюджеты муниципальных образований – 20,2 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 11 месяцев увеличились на 34%, плюсом в бюджет поступило 19,7 миллиарда рублей", – рассказал Абдулмуслимов.
По состоянию на 13 декабря, в Дагестане полностью профинансированы расходы по социально значимым позициям, в том числе заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, стипендии, пособия детям-сиротам, социальные выплаты.
"Проводимые мероприятия всеми заинтересованными сторонами, касающиеся исполнения доходной части бюджета, позволяют нам сегодня выполнить не только все социальные обязательства перед населением республики, но и реализовать иные программы – как инвестиционные, так и социальные", – подчеркнул премьер республики.
Абдулмуслимов отметил, что немалую долю расходов органам власти по плану необходимо осуществить в декабре. Он поручил руководителям министерств и ведомств принять исчерпывающие меры по полному освоению выделенных средств из республиканского и федерального бюджетов, обеспечить достижение показателей результативности реализации госпрограмм и нацпроектов.
Республика ДагестанЭкономикаРеспублика Дагестан
 
 
