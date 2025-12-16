Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%

МАХАЧКАЛА, 16 дек - РИА Новости. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев 2025 года превысили 77,8 миллиарда рублей, рост к показателю прошлого года составил 34%, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 77 миллиарда 863,6 миллиона рублей, из них в республиканский бюджет – 57,7 миллиарда рублей, бюджеты муниципальных образований – 20,2 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 11 месяцев увеличились на 34%, плюсом в бюджет поступило 19,7 миллиарда рублей", – рассказал Абдулмуслимов.

По состоянию на 13 декабря, в Дагестане полностью профинансированы расходы по социально значимым позициям, в том числе заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, стипендии, пособия детям-сиротам, социальные выплаты.

"Проводимые мероприятия всеми заинтересованными сторонами, касающиеся исполнения доходной части бюджета, позволяют нам сегодня выполнить не только все социальные обязательства перед населением республики, но и реализовать иные программы – как инвестиционные, так и социальные", – подчеркнул премьер республики.