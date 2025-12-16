https://ria.ru/20251216/dohody-2062419214.html
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34% - РИА Новости, 16.12.2025
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев 2025 года превысили 77,8 миллиарда рублей, рост к показателю прошлого года... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:15:00+03:00
2025-12-16T16:15:00+03:00
2025-12-16T16:27:00+03:00
республика дагестан
экономика
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062423687_0:44:2690:1557_1920x0_80_0_0_c861227d81840dbee1109a4d322d40bd.jpg
https://ria.ru/20251209/dagestan-2060964973.html
https://ria.ru/20251204/dagestan-2059854558.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062423687_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7b5b37727af8e7ce60c99fbd0840aa1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика дагестан
Республика Дагестан, Экономика, Республика Дагестан
Налоговые и неналоговые доходы Дагестана за год выросли на 34%
Доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев выросли на 34%
МАХАЧКАЛА, 16 дек - РИА Новости. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Дагестана за 11 месяцев 2025 года превысили 77,8 миллиарда рублей, рост к показателю прошлого года составил 34%, сообщил РИА Новости председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 77 миллиарда 863,6 миллиона рублей, из них в республиканский бюджет – 57,7 миллиарда рублей, бюджеты муниципальных образований – 20,2 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 11 месяцев увеличились на 34%, плюсом в бюджет поступило 19,7 миллиарда рублей", – рассказал Абдулмуслимов.
По состоянию на 13 декабря, в Дагестане полностью профинансированы расходы по социально значимым позициям, в том числе заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, стипендии, пособия детям-сиротам, социальные выплаты.
"Проводимые мероприятия всеми заинтересованными сторонами, касающиеся исполнения доходной части бюджета, позволяют нам сегодня выполнить не только все социальные обязательства перед населением республики, но и реализовать иные программы – как инвестиционные, так и социальные", – подчеркнул премьер республики.
Абдулмуслимов отметил, что немалую долю расходов органам власти по плану необходимо осуществить в декабре. Он поручил руководителям министерств и ведомств принять исчерпывающие меры по полному освоению выделенных средств из республиканского и федерального бюджетов, обеспечить достижение показателей результативности реализации госпрограмм и нацпроектов.