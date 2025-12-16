Директора рынка, где в пожаре погибла женщина, отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости . Директор рынка "Правобережный" в Невском районе Петербурге Сергей Гаврилов, где на пожаре погибла женщина, отправлен под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города

Следствие полагает, что Гаврилов предоставлял в аренду помещения рынка для последующей продажи товаров продовольственного и иного назначения неограниченному кругу лиц с нарушением норм и правил противопожарной безопасности.