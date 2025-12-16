Директора рынка, где в пожаре погибла женщина, отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Директор рынка "Правобережный" в Невском районе Петербурге Сергей Гаврилов, где на пожаре погибла женщина, отправлен под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов города
"Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Гаврилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя. Гаврилову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Гаврилов предоставлял в аренду помещения рынка для последующей продажи товаров продовольственного и иного назначения неограниченному кругу лиц с нарушением норм и правил противопожарной безопасности.
Днем 10 декабря на Правобережном рынке в Невском районе произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, еще двое мужчин были госпитализированы. Как сообщало ГУ МЧС по городу, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 100 человек. По факту пожара на рынке было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
