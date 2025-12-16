Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки сбитого беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 16.12.2025 (обновлено: 17:22 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/bespilotnik-2062435455.html
В Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки сбитого беспилотника
В Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки сбитого беспилотника - РИА Новости, 16.12.2025
В Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки сбитого беспилотника
В Ленинградской области обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого сегодня утром, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:03:00+03:00
2025-12-16T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bfdfb9b68c6a47d76feacf1eff00fa7.jpg
https://ria.ru/20251215/merts-2062036342.html
ленинградская область
украина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого сегодня утром, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«

"Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого сегодня средствами ПВО", — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, территорию оцепили, там ведутся работы по разминированию.
Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области около восьми утра, отбой последовал примерно в 9:45. Как заявлял Дрозденко, над регионом сбили шесть украинских беспилотников, один из них — над Киришским районом.
Согласно сводке Минобороны, с 8:00 до 12:00 системы ПВО уничтожили над территорией России 28 дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по украинским военным объектам и предприятиям ВПК.
Специальная военная операция на Украине
 
 
