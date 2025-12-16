В Ленинградской области нашли взрывоопасные обломки сбитого беспилотника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого сегодня утром, В Ленинградской области обнаружили взрывоопасные обломки беспилотника, сбитого сегодня утром, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

« "Между Киришами и Будогощью обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА, сбитого сегодня средствами ПВО", — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, территорию оцепили, там ведутся работы по разминированию.

Опасность атаки БПЛА объявили в Ленинградской области около восьми утра, отбой последовал примерно в 9:45. Как заявлял Дрозденко, над регионом сбили шесть украинских беспилотников, один из них — над Киришским районом.

Согласно сводке Минобороны, с 8:00 до 12:00 системы ПВО уничтожили над территорией России 28 дронов.