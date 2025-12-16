https://ria.ru/20251216/bespilotnik-2062292727.html
Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников
Шесть БПЛА уничтожено над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T09:37:00+03:00
2025-12-16T09:37:00+03:00
2025-12-16T12:39:00+03:00
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
вооруженные силы украины
россия
ленинградская область
россия
Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников
