Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников - РИА Новости, 16.12.2025
09:37 16.12.2025 (обновлено: 12:39 16.12.2025)
Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников
Шесть БПЛА уничтожено над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 16.12.2025
Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Шесть БПЛА уничтожено над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"В ходе отражения воздушной опасности над Ленинградской областью уничтожено шесть БПЛА", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ПВО за ночь сбила 83 беспилотника над российскими регионами
БезопасностьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
