Опрос показал, какие зимние активности россияне предпочитают

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самые популярные зимние активности у россиян - это беговые лыжи, пешие прогулки и катание на коньках, при этом большинство любит проводить время в компании близких и друзей, говорится в исследовании "СберСтрахования" и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть у РИА Новости.

"Наиболее популярными вариантами досуга остаются беговые лыжи - их отметили 22% участников опроса, пешие прогулки по заснеженным маршрутам выбрали 18% и катание на коньках - 12%", - говорится в исследовании. Оно проводилось на основании опроса 92 тысяч интернет пользователей из РФ в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года.

Также зимой жители России любят кататься на санках (9%), тюбинге (7%), горных лыжах или сноуборде (7%). Еще 7% увлекаются зимней рыбалкой. При этом чаще всего активный зимний отдых у россиян происходит в компании близких - об этом рассказал 51% респондентов. Еще 16% выбирают в компаньоны друзей, 2% - организованные группы, а 1% - коллег. Треть россиян предпочитает заниматься своими увлечениями в одиночестве, отметили аналитики.

Среди главных преимуществ зимних активностей для россиян оказались возможность побыть на свежем воздухе (30%), полюбоваться красивыми зимними пейзажами (23%) и провести время с близкими (17%). Для остальных это шанс уединиться вдали от городской суеты, поддержать физическую форму и развить спортивные навыки.

Однако есть ряд причин, препятствующих веселому времяпрепровождению. Среди них респонденты упомянули погодные условия - сильные морозы и ветер (33%), возможные травмы (16%), риск заболеть (16%), высокие затраты на оборудование и поездки (16%), а также необходимость в специальном снаряжении (14%).