Опрос показал, какие зимние активности россияне предпочитают
05:31 15.12.2025
Опрос показал, какие зимние активности россияне предпочитают
Опрос показал, какие зимние активности россияне предпочитают
Самые популярные зимние активности у россиян - это беговые лыжи, пешие прогулки и катание на коньках, при этом большинство любит проводить время в компании... РИА Новости, 15.12.2025
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самые популярные зимние активности у россиян - это беговые лыжи, пешие прогулки и катание на коньках, при этом большинство любит проводить время в компании близких и друзей, говорится в исследовании "СберСтрахования" и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть у РИА Новости.
"Наиболее популярными вариантами досуга остаются беговые лыжи - их отметили 22% участников опроса, пешие прогулки по заснеженным маршрутам выбрали 18% и катание на коньках - 12%", - говорится в исследовании. Оно проводилось на основании опроса 92 тысяч интернет пользователей из РФ в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года.
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Названы самые популярные направления для новогоднего отдыха в России
11 ноября, 02:09
Также зимой жители России любят кататься на санках (9%), тюбинге (7%), горных лыжах или сноуборде (7%). Еще 7% увлекаются зимней рыбалкой. При этом чаще всего активный зимний отдых у россиян происходит в компании близких - об этом рассказал 51% респондентов. Еще 16% выбирают в компаньоны друзей, 2% - организованные группы, а 1% - коллег. Треть россиян предпочитает заниматься своими увлечениями в одиночестве, отметили аналитики.
Среди главных преимуществ зимних активностей для россиян оказались возможность побыть на свежем воздухе (30%), полюбоваться красивыми зимними пейзажами (23%) и провести время с близкими (17%). Для остальных это шанс уединиться вдали от городской суеты, поддержать физическую форму и развить спортивные навыки.
Однако есть ряд причин, препятствующих веселому времяпрепровождению. Среди них респонденты упомянули погодные условия - сильные морозы и ветер (33%), возможные травмы (16%), риск заболеть (16%), высокие затраты на оборудование и поездки (16%), а также необходимость в специальном снаряжении (14%).
Также исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов рассказал, что 61% опрошенных россиян, предпочитающих активно проводить зиму, получали травмы. В 13% случаев они были довольно серьезные. "Ощутимы и финансовые последствия подобных происшествий: средняя выплата по полисам защиты от травм прошлой зимой составила 56 тысяч рублей", - заключил Абрамов.
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Свыше 68 тысяч человек посетили "Открытие зимнего сезона" в Подмосковье
2 декабря, 17:06
 
