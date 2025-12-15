Рейтинг@Mail.ru
На Западе не стремятся защищать российских журналистов, заявили в ОП - РИА Новости, 15.12.2025
10:29 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/zhurnalisty-2062066192.html
На Западе не стремятся защищать российских журналистов, заявили в ОП
в мире, россия, украина, израиль, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Израиль, Вооруженные силы Украины
На Западе не стремятся защищать российских журналистов, заявили в ОП

Член ОП Григорьев: на Западе ничего не делают для защиты журналистов из России

Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой
Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой
Люди у мемориала в память о погибшей журналистке Первого канала Анне Прокофьевой. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Международные организации, в особенности западные, никак не влияют на защиту журналистов из России и других стран, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
Григорьев в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отметил роль военкоров в жизни общества и рассказал об отсутствии защиты журналистов со стороны международных организаций.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ВСУ ведут охоту на российских журналистов, заявили в СЖР
Вчера, 05:30
"Я скажу здесь откровенно, международные организации, особенно западные организации, они никак не влияют на защиту журналистов. Как убивали журналистов, так и убивают. И этих примеров множество. И журналистов, которых убивали украинские войска начиная с 2014 года, и российских, и из других стран - много примеров", - рассказал Григорьев.
По его словам, журналисты в ряде конфликтов становились жертвами насилия: некоторых убивали, некоторых задерживали, часть не выдерживала пыток. В качестве одного из последних примеров Григорьев привел ситуацию в секторе Газа, где в ходе боевых действий погибли десятки журналистов.
«
"И никакие международные организации ничего не могут сделать в этом плане. И не особо, собственно говоря, и хотят… В случае, например, Украины или Израиля, о погибших журналистах быстро забывают и предпочитают вообще не слышать. Поэтому говорить на тему защиты журналистов со стороны западных или международных организаций достаточно бессмысленно", - добавил Григорьев.
По его словам, вклад военных корреспондентов остается крайне значимым. Григорьев отметил, что российские журналисты рассказывают о ситуации, поднимают вопросы, связанные с расследованием преступлений ВСУ. Он добавил, что в этой работе участвуют как представители официальных СМИ, так и блогеры, которые взяли на себя эту функцию самостоятельно, и труд всех этих людей имеет большое значение.
Григорьев также подчеркнул, что гибнут представители самых разных профессий, и память о погибших должна сохраняться вне зависимости от рода их деятельности. Он отметил, что особенно высокого уважения заслуживают гражданские журналисты и другие специалисты, которые, рискуя жизнью, продолжают выполнять свою работу в опасных условиях, и напомнил, что журналистская деятельность нередко напрямую связана с угрозой для жизни.
Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Здание Союза журналистов России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В зоне боевых действий с 2014 года погибли более 30 военкоров
05:52
 
