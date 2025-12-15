На Западе не стремятся защищать российских журналистов, заявили в ОП

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Международные организации, в особенности западные, никак не влияют на защиту журналистов из России и других стран, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Григорьев в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отметил роль военкоров в жизни общества и рассказал об отсутствии защиты журналистов со стороны международных организаций.

"Я скажу здесь откровенно, международные организации, особенно западные организации, они никак не влияют на защиту журналистов. Как убивали журналистов, так и убивают. И этих примеров множество. И журналистов, которых убивали украинские войска начиная с 2014 года, и российских, и из других стран - много примеров", - рассказал Григорьев.

По его словам, журналисты в ряде конфликтов становились жертвами насилия: некоторых убивали, некоторых задерживали, часть не выдерживала пыток. В качестве одного из последних примеров Григорьев привел ситуацию в секторе Газа, где в ходе боевых действий погибли десятки журналистов.

« "И никакие международные организации ничего не могут сделать в этом плане. И не особо, собственно говоря, и хотят… В случае, например, Украины или Израиля, о погибших журналистах быстро забывают и предпочитают вообще не слышать. Поэтому говорить на тему защиты журналистов со стороны западных или международных организаций достаточно бессмысленно", - добавил Григорьев.

По его словам, вклад военных корреспондентов остается крайне значимым. Григорьев отметил, что российские журналисты рассказывают о ситуации, поднимают вопросы, связанные с расследованием преступлений ВСУ . Он добавил, что в этой работе участвуют как представители официальных СМИ, так и блогеры, которые взяли на себя эту функцию самостоятельно, и труд всех этих людей имеет большое значение.

Григорьев также подчеркнул, что гибнут представители самых разных профессий, и память о погибших должна сохраняться вне зависимости от рода их деятельности. Он отметил, что особенно высокого уважения заслуживают гражданские журналисты и другие специалисты, которые, рискуя жизнью, продолжают выполнять свою работу в опасных условиях, и напомнил, что журналистская деятельность нередко напрямую связана с угрозой для жизни.