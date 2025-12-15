https://ria.ru/20251215/zhitel-2062046114.html
Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям
Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям - РИА Новости, 15.12.2025
Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям
Житель Чукотки осужден на два года и два месяца колонии за то, что стрелял из пневматического ружья по детям и в своего знакомого, сообщает региональная... РИА Новости, 15.12.2025
происшествия
чукотка
чукотка
Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям
Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям из пневматики
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости.
Житель Чукотки осужден на два года и два месяца колонии за то, что стрелял из пневматического ружья по детям и в своего знакомого, сообщает
региональная прокуратура.
По информации прокуратуры, в марте ранее судимый 26-летний житель села Ламутское приехал в село Марково по личным делам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял пневматическое ружье и начал стрелять по детям из окна квартиры. Три ребенка получили ушиби и синяки. Также он не менее двух раз выстрелил в ногу своего знакомого. Мужчину признали виновным по статьям "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
"Анадырский районный суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.
В пользу каждого пострадавшего ребенка также взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.