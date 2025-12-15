Житель Чукотки получил два года колонии за стрельбу по детям

По информации прокуратуры, в марте ранее судимый 26-летний житель села Ламутское приехал в село Марково по личным делам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял пневматическое ружье и начал стрелять по детям из окна квартиры. Три ребенка получили ушиби и синяки. Также он не менее двух раз выстрелил в ногу своего знакомого. Мужчину признали виновным по статьям "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".