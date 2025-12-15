МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский имитирует готовность к выборам из-за давления президента США Дональда Трампа, пишет "РБК-Украина".
"Сама эта инициатива, подтвердили "РБК-Украина" несколько собеседников во власти, связана не с какими-то планами эти выборы провести, а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что на Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов, — пожалуйста, мы готовы", — указано в публикации.
В материале говорится, что таким способом Киев перекладывает ответственность за последующее развитие событий на Вашингтон.
"Для проведения выборов нужно как минимум серьезное снижение военной активности, следовательно, требуйте от Кремля прекратить боевые действия и будут вам выборы", — описало логику Зеленского издание.
Во вторник глава Белого дома заявил, что пришло время провести выборы на Украине. По его словам, глава киевского режима использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.
Президента Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием соблюдать конституцию.