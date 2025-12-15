Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Условие Владимира Зеленского для завершения конфликта на Украине удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.
"Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет пятую статью НАТО, но называет ее "гарантией безопасности" вместо того, чем она является на самом деле", — говорится в публикации.
Мема добавил, что конфликт будет продолжаться, пока вступление в НАТО будет основной просьбой.
Накануне Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. При этом он добавил, что это может произойти, если США и ЕС дадут гарантии безопасности.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Киева в альянсе невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
