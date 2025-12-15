Рейтинг@Mail.ru
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 15.12.2025 (обновлено: 15:22 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/zelenskiy-2062039989.html
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 15.12.2025
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
Условие Владимира Зеленского для завершения конфликта на Украине удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T08:29:00+03:00
2025-12-15T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_b713ec2f83eef603ef881943133ed78d.jpg
https://ria.ru/20251215/peregovory-2062047626.html
https://ria.ru/20251215/zelenskiy-2062080752.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060623484_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c6b113c1591363caf70df9c553294062.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе

Мему поразило условие Зеленского для завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Условие Владимира Зеленского для завершения конфликта на Украине удивило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет пятую статью НАТО, но называет ее "гарантией безопасности" вместо того, чем она является на самом деле", — говорится в публикации.
Перед началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ раскрыли, что вчера произошло на переговорах Зеленского с Уиткоффом
09:32
Мема добавил, что конфликт будет продолжаться, пока вступление в НАТО будет основной просьбой.

Накануне Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. При этом он добавил, что это может произойти, если США и ЕС дадут гарантии безопасности.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Киева в альянсе невозможно без единой позиции союзников блока, которой на данный момент нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Источники в Киеве раскрыли попытку Зеленского обмануть Трампа
11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала